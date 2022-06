El CSIC es converteix en soci estratègic de la Xarxa d'Universitats Valencianes

Açò suposa la participació del CSIC en la governança i gestió de l'associació, que el seu objectiu és fomentar la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en totes les àrees del coneixement.

La Delegació del CSIC a la Comunitat Valenciana col·labora estretament amb les universitats valencianes i comparteix amb elles interessos i objectius comuns. Huit dels onze instituts d'investigació que té el CSIC a la Comunitat són mixts, té projectes específics de col·laboració en els centres propis i ha subscrit convenis amb totes elles per a la realització de pràctiques i estades en els programes de grau, màster i doctorat, segons ha explicat el CSIC en un comunicat.

En investigació, la seua relació amb el Sistema Valencià de R+D+I és també comuna amb les universitats. "Per tot açò, aquesta nova situació serà positiva per a totes les parts, compartint posicions millor consensuades", assegura el delegat institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana, Juan Fuster.

"Els recursos d'origen autonòmic per a la nostra investigació i desenvolupament són cada vegada majors, per la qual cosa aquesta decisió d'augmentar el pes del CSIC en RUVID s'alinea totalment amb l'estratègia d'una millor representació de les nostres capacitats a la Comunitat Valenciana", remarca.

Així mateix, segons el president de RUVID, Jesús Lancis, "el CSIC és un actor clau en el sistema valencià d'investigació, i per a les universitats representa un aliat estratègic, mentre que gestionem de manera compartida diversos centres d'investigació molt rellevants a la Comunitat Valenciana".

Amb aquesta nova consideració, apunta Lancis que no solament reforcen la seua posició com a agents del sistema, si no que permet aprofundir "en el desenvolupament de sinergies entre nosaltres per a un millor aprofitament dels nostres recursos".