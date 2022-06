Miguel Ángel Nicolás, sobre Anuar en 'Supervivientes': "Es un villano maravilloso que ha hecho la vida imposible a casi todos"

La participación de Anuar en Supervivientes ha supuesto un quebradero de cabeza para muchos de sus compañeros. Además, la actitud del cuñado de Isa Pantoja no ha sentado nada bien a muchos colaboradores de televisión, quienes han criticado las constantes faltas de respeto del joven hacia los compañeros de más edad.

Los enfrentamientos con Juan, Ana Luque o Kiko Matamoros han marcado el concurso de Anuar. Tanto es así que, en la noche del pasado jueves, la audiencia decidió convertirlo en parásito para jugarse la expulsión definitiva con Marta Peñate.

Este viernes, El programa de Ana Rosa ha comentado la expulsión de Anuar y los presentes en el Club Social no han dudado en dar su opinión al respecto. En su despedida, el joven pronunció uno de los discursos más emotivos de la edición.

La periodista Adriana Dorronsoro ha confesado que se había emocionado al escuchar a Anuar, que asumió sus errores y pidió disculpas a todos sus compañeros. Sin embargo, Rocío Flores ha destacado que no se creía la parte del discurso en la que Anuar se dirigía a Kiko Matamoros, de quien dijo haber aprendido mucho.

"En honor a la verdad, he de decir que Anuar no es santo de mi devoción. Pero lo que hizo ayer le honra. Me creo todo su discurso, excepto la parte de Kiko, donde le dice que todo lo que ha aprendido se lo lleva en el corazón. Ha estado todo el concurso metiéndole puñaladas traperas una tras otra", ha explicado Flores.

Por su parte, Miguel Ángel Nicolás ha sentenciado: "Yo no me creo el discurso de Anuar. Ha sido un villano maravilloso, de esos que a mí me gustan, que le hacen la vida imposible a casi todo el mundo. Se dio cuenta ayer, primero echando a Mariana, Julen nominado y él casi con un pie fuera, de que la estrategia le había salido fatal y dijo: 'mi única oportunidad es hacer teatro antes de ir a Playa Parásito'".

Además, Cristina Tárrega ha apuntado: "Yo pienso que pedir perdón cuando has estado jorobando desde hace mucho tiempo... Es un chico joven, vamos a darle la oportunidad... Para no pedir perdón, lo que no hay que hacer es cometer cierto tipo de errores".