Compromís adverteix que si Puig cessa Oltra "unilateralment" suposaria una "ruptura" del projecte del Botànic

Així ho ha manifestat Micó en el programa 'Les notícies del matí' d'À Punt, després que la sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) haja imputat a la vicepresidenta de la Generalitat i consellera de Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, pel presumpte encobriment d'abusos sexuals del seu ex-marit a una menor tutelada. Oltra declararà el pròxim 6 de juliol.

Sobre aquest tema, preguntada per una possible destitució d'Oltra per part del president, Micó ha assenyalat que creu que "això no passarà" perquè "no ha passat mai" en el Botànic, i ha defès que el valencià és un govern de coalició en el qual les decisions s'han de prendre "de manera col·lectiva", per la qual cosa "una decisió d'aquesta magnitud hauria de ser acordada col·lectivament també" i "el president no pot prendre unilateralment aquesta decisió".

En eixe sentit, ha recalcat que "si no hi ha un acord del govern, dels partits, perquè això passe, no hauria de passar, i si això passa en contra de la voluntat de la coalició, suposaria una ruptura". "Les decisions unilaterals no consensuades dins de la coalició que conformem des de fa 8 anys sempre comporten una ruptura de la confiança d'aquesta coalició", ha insistit.

Així mateix, preguntada sobre qual és la línia roja durant el procés judicial perquè Compromís considerara que Oltra ha de dimitir, ha assenyalat que fins que no acabara el procés judicial i hi haguera una condemna no es requeriria que s'apartara dels seus càrrecs.

Quant a per què Compromís reclamava la dimissió amb la imputació de càrrecs del PP en el passat, ha argumentat que es tractava de casos flagrants de corrupció" en els quals es "jugava" amb diners públics, mentre que aquest cas és "una persecució de la dreta".

En qualsevol cas, Micó ha subratllat el "suport" de Compromís a Oltra, a qui ha ressaltat com a "valenta i forta", i ha indicat que per a la formació és moment de "tancar files" a favor seu i en el de la resta d'imputats.

Així mateix, ha posat l'accent que "no és la primera imputació" d'un càrrec de Compromís per la "persecució de la dreta i extrema dreta", i s'ha referit a casos com el de Rubén Trenzano o Pere Fuset. Al seu juí, "les querelles penals de l'extrema dreta i la dreta no han de marcar l'estratègia i l'acció política" del Botànic, ha sostingut. Una dimissió o destitució, ha defès, seria "fer-li el joc a la dreta i extremadreta".

A més, ha insistit que el TSJCV veu "indicis plurals" però "ha dit que no hi ha proves directes que facen pensar que hi ha un delicte". Per tant, creu que és un "bon moment" perquè la vicepresidenta "es puga defendre i donar explicacions en seu judicial, com ha fet fins ara sempre que se li ha preguntat en seu parlamentària i davant els mitjans". També ha demanat al Botànic que "tanque files davant una situació que és injusta".

Sobre l'estratègia de Compromís davant aquestes circumstàncies i les pròximes eleccions, Micó ha assenyalat que se centraran a "donar explicacions" i "context" als ciutadans perquè entenguen la "injusta" situació. Sobre si Oltra serà la candidata a la presidència, ha assenyalat que "si vol presentar-se al procés de primàries" tindrà el seu "suport".

A més, en declaracions remeses per Compromís als mitjans, la coportaveu ha reiterat que creuen "fermament" en la innocència i en el "saber fer" tant d'Oltra com del seu equip, així com que "és una querella iniciada per l'extrema dreta per a perjudicar el govern del Botànic". "No podem permetre que aquesta gent marque la línia política i estratègica i el treball que fem", ha avisat.

Ha defès així que porten "molts anys donant la cara" com per ara "fer un pas arrere", en al·lusió a la "persecució política i judicial" de l'oposició a càrrecs de la coalició com Rubén Trenzano, Ali Brancal o Pere Fuset, "tots absolts pels jutjats". Per contra, ha recordat els "múltiples casos de corrupció" en l'etapa del PPCV en la Generalitat abans de 2015.