El alegato de la fotógrafa Asiria Álvarez sobre su trabajo de 'influencer': "No me hace inmune a la precariedad laboral"

Asiria Álvarez es una diseñadora gráfica y fotógrafa que a menudo se vuelve viral en Instagram por sus impresionantes composiciones políticas en las que apoya la lucha feminista de la manera más irónica y haciendo referencia a la estética de los 50.

Desde que comenzara a compartir su trabajo en redes sociales, su cuenta no ha dejado de crecer. Actualmente, cuenta con 50.000 seguidores y asegura que vive de ello, pero no es la vida glamurosa que muchos influencers comparten.

"Tengo en esta cuenta muchos más seguidores de los que jamás imaginé, pero eso no me hace inmune a la precariedad laboral", ha escrito en una publicación junto al autorretrato donde se puede leer: "No quiero followers, quiero trabajo".

Un grito de ayuda que puede sorprender de alguien que vive de uno de los trabajos más soñados actualmente. Sin embargo, su vocación es ser artista e Instagram lo impide: "Vivo con más ansiedad que nunca creyendo que mi trabajo depende de una red social, que laboralmente no soy nadie sin mi perfil y que si un día desaparece, desapareceré yo".

"Imagínate ser autónoma, pobre y encima sentir que dependes de las redes sociales", le pide a sus mencionados seguidores, quien normalmente ven otro tipo de trabajo en su cuenta.

"Todo esto supone una gran inestabilidad económica, pero también mental", confiesa, viéndose más como una esclava del algoritmo que una fotógrafa: "Al final vemos como muchas artistas no paran de producir para tener siempre contenido, lo que les deja sin tiempo para realizar proyectos más largos y de mayor calidad".

"Tener muchos followers no te asegura una carrera exitosa, ni siquiera te asegura tener trabajo", ha sentenciado. A pesar de que es consciente que hay cosas positivas, recuerda algo importante: "Las artistas también necesitamos comer, espacios físicos de creación y mucho apoyo en el mundo real".