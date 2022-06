'Miguel Ángel de la Guarda', un còmic solidari per a parlar de la solitud no desitjada de les persones majors

L'obra -del periodista i guionista Pablo Conde i amb il·lustracions de l'artista gràfic Fran Periáñez- es presenta aquest dissabte a València, a les 12.30 hores en la Fonda de Morella. L'acte estarà conduït per la periodista d'Antena 3 Rosa Rodríguez i comptarà amb Pablo Conde, autor del còmic, qui firmarà exemplars després de la seua intervenció.

'Miguel Ángel de la Guarda' és una comèdia per a tot tipus de lectors que ofereix una part de les seues vendes a Mensajeros de la Paz, l'ONG del Pare Ángel, per a finançar un programa d'atenció a persones majors en situació de solitud.

La presentació a València, d'entrada lliure, compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de València a través de la regidoria de joventut i oferirà un lloc de venda dins de la Fonda en el qual els assistents que ho desitgen podran adquirir aquest còmic solidari.

Per cada exemplar venut, es donen dos euros al programa 'Teléfono Dorado', una iniciativa engegada pel Pare Ángel per a oferir assistència a persones en situació de solitud.

Aquest problema afecta especialment als majors i forma part de l'argument central de 'Miguel Ángel de la Guarda'. Així, el còmic narra la història d'un home que acaba de ser desnonat i que enganya a una anciana que viu sola per a poder instal·lar-se en el seu pis. Ho aconsegueix fent-li creure que ell és el seu àngel de la guarda, una mentida que li posarà en més d'un destret.

Amb aquesta premissa, i abordant altres problemes socials com l'estafa de les preferents, aquesta obra ofereix "una divertida sàtira amb una lectura molt àgil i emocionant en la seua part final".

LLIBRERIES I BOTIGUES ESPECIALITZADES

'Miguel Ángel de la Guarda' està arribant a lectors de totes les edats i ha esgotat la seua primera edició en poques setmanes. Aquest projecte solidari, a més, té com a objectiu fomentar el negoci de proximitat, per açò es ven exclusivament en llibreries i botigues especialitzades. A València es pot trobar en Futurama Còmics.

L'obra ha sigut publicada per Mata Suministros de Papelería i presentada ja en ciutats com Madrid, Toledo i Ciudad Real. Pròximament arribarà també a altres com Sevilla, Barcelona, Jaén, Albacete i Valladolid. Tota la informació es pot consultar en