Los expertos, sobre el anuncio de la cuarta dosis de la vacuna de la covid-19 para "toda la población": "Si es la misma, no tiene sentido"

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció este jueves que "en torno al otoño" se comenzará a administrar una cuarta dosis de la vacuna de la covid-19 (segunda de refuerzo) "a toda la población", comenzando por los mayores de 80 años y continuando de forma gradual al resto de grupos de edad de mayor a menor, como se ha realizado con las anteriores tandas de inmunizaciones.

Para empezar la vacunación de esta segunda dosis de refuerzo aún "no hay una fecha determinada", si bien se barajan fechas "en torno al otoño" porque, según "los contratos que el Gobierno de España ha firmado a través de la Unión Europea con las compañías farmacéuticas", será entonces cuando lleguen nuevas vacunas adaptadas a las variantes actuales.

Según explica a EFE la responsable del Grupo de vacunas de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), Isabel Jimeno, será después del verano cuando estas vacunas bivariantes o binarias -que protegen de dos variantes- se administren en España como dosis de refuerzo para proteger, especialmente, a la población más vulnerable y reemplazando a las utilizadas hasta ahora.

"A estas alturas ya no tiene sentido inocular vacunas monovalentes, que tengan solo la cepa ancestral (la de Wuhan)", precisa esta experta, que, no obstante, reconoce que esta primera vacuna "nos ha salvado".

Jimeno subraya la importancia de protegerse frente a ómicron, "una cepa con variaciones muy frecuentes y una posibilidad muy amplia de escape vacunal". Además, y según esta experta, es recomendable que esta vacuna bivariante de refuerzo se inocule antes de que se inicie la campaña de vacunación contra la gripe, ya que "aunque ambas pueden convivir y administrarse juntas, al hacerlo por separado se dan coberturas más altas".

Por su parte, el catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Rey Juan Carlos Ángel Gil de Miguel coincide con su colega en que "es interesante esperar a por las vacunas bivariantes de este otoño", a menos que en estos meses de verano se diese una situación especialmente grave con incidencias muy altas que obligase a actuar.

La vacuna frente a ómicron parece que solo induce respuesta para ómicron y no serviría para las otras variantes"

Gil de Miguel está convencido de que el futuro de las vacunas pasa por las bivariantes e incluso las trivariantes porque es la única forma de aumentar el nivel de protección y adaptarse ante cepas más agresivas o de mayor circulación. Y considera que si la situación pandémica se mantiene como hasta ahora, lo más probable es que se incluya en el calendario vacunal un pinchazo al año, no a toda la población pero sí a la más vulnerable.

La inmunóloga del CSIC Matilde Cañelles cree, en cambio, que "no habría que esperar a la llegada de vacunas adaptadas para reforzar la inmunidad de los mayores de 80 años. "Se la administraría ya, pues se está viendo que la protección de la tercera dosis podría estar decayendo ya y además actualmente no hay ninguna restricción", afirma a 20minutos.

En declaraciones al Science Media Centre España, la catedrática de Inmunología de la Universidad de Vigo, África González, explica que "la respuesta inmunitaria en personas sanas es correcta en los estudios publicados, sobre todo en aquellos que tienen inmunidad híbrida, que pasaron la infección y se vacunaron o viceversa, por lo que no parece necesaria una dosis adicional". No así en personas vulnerables, con patologías o inmunodeficiencias, a quienes propone realizar un estudio de memoria inmunitaria que permita definir la necesidad o no de una nueva dosis. Para este cometido, cabe recordar que ya existe un test desarrollado por dos investigadores canarios que mide la respuesta inmune celular al coronavirus con un solo pinchazo en la piel.

González considera que "se podrían llevar a cabo estudios de combinación de vacunas. Por ejemplo, Novavax e Hipra, que son recombinantes. La vacuna frente a ómicron parece que solo induce respuesta para ómicron y no serviría para las otras variantes. Si se plantea seguir insistiendo con la misma vacuna, no parece tener mucho sentido para población general".

Por otro lado, la viróloga del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC), Sonia Zúñiga, prefiere esperar a ver cómo y cuándo se concreta la administración de la cuarta dosis. En su opinión, "tiene sentido en la población más vulnerable, pero habrá que ver si representa una ventaja en el resto de la población. En este momento no parece que la utilidad de una cuarta dosis en toda la población vaya a ser muy elevada, dado que ya se está protegido de la enfermedad severa, como demuestran los números actuales constantes de hospitalizaciones e ingresos en UCI", ha declarado al Science Media Centre España.

Vacunas adaptadas solo a ómicron

África González agrega que "en el caso de que la vacunación se haga con vacunas frente a ómicron, hay que demostrar primero en estudios si induce una mejora en la respuesta inmunitaria en personas ya vacunadas o infectadas con las primeras variantes. Algún estudio reciente indicaría que podría no ser el caso".

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) inició este miércoles una revisión en tiempo real de una versión de la vacuna desarrollada por las farmacéuticas Pfizer y BioNTech que prevé brindar una mejor protección contra variantes específicas del SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19. Los expertos del organismo científico se centrarán de momento en la química, la fabricación y los controles relacionados con el proceso de elaboración de la vacuna, a la espera de que la empresa envíe a la EMA más datos sobre la respuesta inmunitaria al preparado o su eficacia contra las subvariantes preocupantes de ómicron que circulan ahora por Europa.

Todavía no se conocen los detalles sobre si esta vacuna adaptada actuará contra una o más variantes o subvariantes del SARS-CoV-2, aunque la revisión de la EMA se centrará inicialmente en los datos para el componente dirigido a las subvariantes de ómicron.

Por su parte, la farmacéutica Moderna anunció el pasado miércoles 8 de junio en un una nota de prensa que su vacuna revisada contra la covid-19, que todavía está en periodo de prueba, produce una mayor respuesta de anticuerpos neutralizantes frente a la variante ómicron un mes después de la administración, en comparación con la vacuna original. La compañía espera que su refuerzo bivalente pueda estar disponible como dosis de refuerzo para este otoño.

Otro aspecto que habrá que considerar e implementar, concluye la viróloga Zúñiga, es que, "desde Navidades hasta ahora, la circulación del virus es muy elevada y está habiendo muchísimas infecciones (muchas de ellas en personas ya vacunadas) que conllevan síntomas leves, pero que hacen que estas personas adquieran la llamada inmunidad híbrida, más completa que la que tenían antes de la infección, con lo que no tendría mucho sentido darles una cuarta dosis en el otoño-invierno. El problema es que estos individuos, en muchos casos diagnosticados con autotest de antígenos, no se están contabilizando ni figura esa información en el historial médico de estas personas, lo que podría dificultar la estrategia de vacunación", advierte.