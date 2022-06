La última Pussy Riot se quita el pasamontañas y explica por qué pone fin a su anonimato

Las Pussy Riot se encuentran en España en el marco de su gira europea para presentar su espectáculo Riot Days. Este jueves recogieron un premio en la gala de los Alan Turing LGTBIQ+ Awards como reconocimiento de su lucha por los Derechos Humanos, y este viernes se preparan para actuar en Tenerife en el festival Culture & Business Pride. Allí han respondido sobre la situación que vive el grupo ante la tensión con la Rusia de Putin.

Uno de los temas que llaman la atención es que la última integrante del grupo de punk, Diana Burkot, ha salido del anonimato, tal y como ha contado este viernes Eldiario.es.

Burkot no desveló su identidad en 2020, y ahora afirma que, pasado un tiempo, ya no teme tanto a las consecuencias. Es consciente de que sus compañeras no lo han tenido fácil, y que se exponen al riesgo de hablar alto y claro sobre sus ideas.

Sin embargo, por el momento solo hablan públicamente Maria Aliójina y Olga Borisova, pues Burkot teme que su inglés no sea lo suficientemente bueno para defender la causa de la banda.

"Pensé que era un acto de vandalismo menor, no que podrían encarcelarlas dos años por eso", ha explicado la última integrante en quitarse el pasamontañas, tal y como comparte el citado medio.

"Un día dije: qué carajo, por qué no van a decir mi nombre si ha pasado tanto tiempo", ha añadido la música, de 37 años, consciente de que tampoco ha tenido la misma repercusión que Lucy Stein y Nadia Tolokónnikova.