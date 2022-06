Investiguen cinc persones per aconseguir 28.000 euros en sis mesos mitjançant extorsions i amenaces

Els fets van tindre lloc arran de la denúncia d'un ciutadà interposada a Picassent, en la qual va relatar als agents que havia rebut diversos missatges a través d'una coneguda aplicació de missatgeria en els quals una persona desconeguda li exigia el pagament de 680 euros en compensació per cancel·lar una cita amb una xica de companyia o tindria conseqüències amb l'amo de la casa de cites. El pagament s'exigia per a no revelar als familiars de la víctima que es contractaven aquest tipus de servicis.

En no efectuar el denunciant el pagament de la quantitat exigida pels investigats, va rebre nombroses telefonades en les quals un home li amenaçava amb buscar-lo i fer-li mal.

Va ser aleshores quan els agents de la Guàrdia Civil de València van començar les investigacions. Es van investigar dos comptes bancaris i 11 línies telefòniques que van llançar com a resultat cinc persones amb relació directa amb els fets, així com la localització d'altres 23 víctimes que sí havien efectuat el pagament després de rebre el mateix missatge que el denunciant de Picssent, per por a que isquera a la llum aquest tipus d'informació. La xifra obtinguda pels extorsionadors en tan sol sis mesos ascendeix a 28.238 euros.

A més, una vegada efectuat el primer pagament, els extorsionadors deixaven transcórrer diversos dies, després dels quals tornaven a exigir de nou una quantitat econòmica sota les mateixes amenaces.

Una dificultat amb la qual van haver de bregar els investigadors va ser la negativa de les víctimes a denunciar aquest tipus de delictes. Els fets van tindre lloc en diferents punts de Madrid, Múrcia i València.

Entre juliol de 2021 i juny de 2022 es va localitzar cinc persones investigades, les quals han sigut posades en llibertat amb indicis: quatre hòmens de nacionalitat espanyola i d'edats compreses entre els 21 i els 48 anys, i una dona de nacionalitat espanyola, de 62 anys.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent.