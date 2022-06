Un experto en seguridad del hogar, en 'Espejo público': "El 'modus operandi' ha cambiado, ahora se roba más de día que de noche"

Con la llegada del verano y las salidas por vacaciones, los delincuentes comienzan a observar en qué viviendas será más sencillo entrar para llevarse cualquier objeto de valor.

Espejo público ha contado, este viernes, con un profesional que se encarga de impartir varios cursos que, en principio, van dirigidos a los cuerpos de seguridad del Estado. En estas sesiones, se enseña a forzar cerraduras para poder acceder a viviendas cerradas.

Sin embargo, el hombre encargado del curso ha asegurado que, al no estar regulado por la administración, a este tipo de enseñanzas puede apuntarse cualquier persona y, por tanto, no pueden asegurar que alguno no acabe en alguna banda criminal organizada.

Además, el matinal ha hablado con Alberto, experto en seguridad del hogar, quien ha destacado que el modus operandi de los ladrones ha cambiado: "Ahora se roba más de día que de noche porque, así, pueden pasar desapercibidos entre la multitud".

De la misma manera, el experto ha señalado que uno de los errores más comunes de los ciudadanos es instalar un sistema de alarmas en las viviendas cuando ya han sufrido un robo: "Mejor prevenir".