Palo Market Fest recupera l'alegria de l'estiu a València i espera rebre a més de 15.000 assistents

Una gran festa que busca recuperar l'alegria de l'estiu, on es barregen els gèneres musicals més contemporanis, les noves tendències del disseny, la gastronomia més alternativa i l'oci sostenible per als més menuts.

Des de l'organització ressalten que és un esforç per part de la família Mariscal/Errando que "lluny d'economitzar en el cartell", aposta per la qualitat musical i per oferir una entrada en línia més barata (deu euros) que en porta. A més, davant l'onada de calor, proposa zones d'ombra per a passar la vesprada "a la fresca".

Es tracta d'un festival heterogeni que pretén mostrar les tendències més innovadores de la música, el disseny i la gastronomia. Una oportunitat perquè jóvens dissenyadors, cuiners alternatius i artistes, així com el públic de València, recuperen el seu espai perdut.

Per als més menuts, el Palo Market dedica un àrea amb activitats d'oci sostenible i tallers artístics, amb les quals el Centre del Carme (CCCC) ix de les seues instal·lacions acostant la cultura i l'art en un entorn més lúdic. Accions artístiques perquè el públic infantil done regna solta a la seua curiositat, la seua imaginació i les seues habilitats creatives.