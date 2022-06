Los rumores de infidelidad que señalarían a la ruptura de Gerard Piqué y Shakira llegaron como un jarro de agua fría, y poco después llegó la confirmación de la expareja con un comunicado. Desde entonces, no han dejado de salir informaciones sobre la supuesta vida fiestera del futbolista, sus amistades, sus más que amistades y demás habladurías, cosas que el capitán del Barça está pensando en llevar a los tribunales.

Pero, en toda la vorágine mediática acaparó titulares otro nombre: Nuria Tomás, actriz y exnovia del catalán que está protagonizando su propia docuserie en la que ha dado ciertos detalles de su relación.

Sin embargo, esto pilló por sorpresa a la actriz, pues su proyecto no tiene nada que ver con esta ruptura y el lanzamiento ha coincidido con la ruptura por casualidad.

Así lo confesó ella misma en su cuenta de Instagram, donde, tras todo el revuelo, decidió pronunciarse después de encontrar un momento de calma y tranquilidad. Y es que Nuria Tomás acaba de dar a luz a su segundo hijo con su pareja, el empresario Agustín Puig.

"Quería hacer este vídeo después de que han pasado unos días y he disfrutado de la nube del parto de mi segundo hijo", comenzó diciendo en su vídeo. "Necesito expresarme y deciros a través de mis redes lo que pienso porque está muy bien eso de callar y lo sé hacer bien. Pero no sé si por las hormonas o por estar más sensible, esta vez no lo he llevado igual de bien".

"Ha sido un acoso y derribo a mi teléfono mientras me ingresaban en el hospital. Un horror. Pero también he recibido mensajes bonitos", destacó. "Si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie de una relación que tuve hace 12 años, pues no vais a encontrar eso. Me sabría mal que pagarais cualquier capítulo porque os vais a decepcionar".

"Hablo dos minutos y solo en el primer capítulo dentro de un contexto en el que hablo de otras exparejas que me afectaron mucho, de mi familia, de mi trabajo, donde me presento", reveló Nuria Tomás.

"Esa anécdota forma parte de mi vida, e igual que yo formo parte de la suya y eso se habla a nivel público, pues él forma parte de mi vida y yo puedo hablar cuando quiera. Nunca lo he hecho y lo que digo en ese primer capítulo es muy ameno, no hay cotilleo", añadió.

De hecho, la docuserie de seis capítulos ha emitido los tres primeros, y están disponibles en Famigo, una plataforma de pago para madres y mujeres emprendedoras.

"Esto empezó hace cosa de seis meses, se iba a lanzar hace un mes, pero por mi culpa se atrasó y ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía lo que estaba pasando", aseguró. "Como dice mi padre, no se puede evitar lo que digan, lo que sí se puede evitar es que sea verdad".