Redefinir el lugar de Andalucía en el mundo

Estas elecciones andaluzas no son unas elecciones más. El contexto es, sin duda, convulso y marcado por la inestabilidad a todos los niveles. La pandemia, nos dicen, ha dejado una sociedad cansada y debilitada. Parece existir una contradicción entre una situación de crisis general y la pasividad ciudadana. Nos insisten en que la gente ya no se interesa por la política. Es evidente que la política oficial genera una fuerte desafección de la cual se alimenta la extrema derecha. Pero sin embargo, creo que no debemos reducir la situación a esta lectura dicotómica y que podemos avistar algunas tendencias que podrían ser el inicio de algo diferente. Al fin y al cabo, la política con mayúsculas no es otra cosa que "hacer posible lo imposible".

El andalucismo es, ante todo, una forma de recorrer nuestro propio camino. Frente a los que ven en estas elecciones la posibilidad de consolidar un modelo de sociedad "low cost" para la gran mayoría, frente a los que destruyen inexorablemente los servicios públicos y convierten a nuestra tierra en una granja turística desertificada, el andalucismo ha sido capaz de proponer una vía distinta frente al destino resignado que nos ofrecen la clase dominante andaluza. Ya hemos demostrado nuestra utilidad. Esta campaña no habría sido la misma sin Adelante Andalucía y lo más importante, es que el futuro tampoco lo será.

Identificar a los responsables de esta situación es solo el primer paso para empezar a revertir esta situación. Durante este tiempo de constitución de un espacio político propio hemos insistido mucho en señalar al centralismo. El centralismo es una forma de estructurar y concebir el Estado, a través de la cual a unos territorios les corresponde un rol subalterno y subdesarrollado para que las élites de otros lugares se enriquezcan. Las inversiones y la industria se concentran en unos determinados lugares, mientras que a otros les corresponde empobrecerse crónicamente. Para que unos sean centro, otros debemos ser periferia. Todo ello con la complicidad de nuestras élites económicas y políticas, una auténtica casta parasitaria y rentista, que vive cómoda en Andalucía bajo el ala del centralismo. Intereses defendidos por su versión más descarada bajo las formas de la extrema derecha o la versión amable de Juanma Moreno Bonilla. Es a ellas a quienes hemos combatido esta campaña demostrando que no es compatible una Andalucía para las mayorías mientras sigamos sometidos a los intereses del mercado privado.

El andalucismo ha sido capaz de proponer una vía distinta frente al destino resignado que nos ofrece la clase dominante andaluza

El andalucismo es la respuesta política y social frente a ese rol que nos han impuesto. Buscamos aliados en las clases trabajadoras de otros lugares: les tendemos la mano para luchar juntos y lo haremos desde la mirada universal de la verde y blanca.

Por eso estas elecciones son tan importantes, como lo es el día después. El nacimiento de una fuerza política propia que no se resigne a vernos como el furgón de cola de Europa, que defienda a nuestra gente independientemente de quien gobierne en Moncloa y en San Telmo, supone la apertura de posibilidades inéditas. Pelearemos por cada mejora social, pero construiremos un proyecto de desarrollo diferente, dándonos la posibilidad de imaginar un futuro en donde planifiquemos colectivamente nuestra economía y nuestra sociedad. Se trata de tejer una sociedad igualitaria, feminista y donde quepa todo el mundo, venga de donde venga, y de hacerlo a través de una revolución activa protagonizada por nosotras mismas. Lo que no han sabido otros hacer en 40 años y lo que algunos pretenden impedir con su miedo y su odio, lo podemos hacer juntas y entre todos a partir de este domingo.