Macron niega una relación fría con Zelenski y descarta visitar ahora Moscú

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, negó este jueves que la relación con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, se haya enfriado y descartó, de momento, visitar Moscú para entrevistarse con Vladímir Putin. "Es mentira que la relación con Zelenski se haya enfriado, de hecho, yo fui el primer dirigente en recibirlo en 2019, entre las dos vueltas de su elección presidencial", dijo Macron, en una entrevista al canal televisivo TF1 desde Kiev, donde, por primera vez, visita al dirigente ucraniano junto a los líderes de Alemania, Italia y Rumanía.

Zelenski ha insinuado en las últimas semanas cierto malestar por la actitud de Macron, quien se ha posicionado como mediador en el conflicto entre Ucrania y Rusia. "Para que visite Moscú tendrán que darse ciertas condiciones previas, algún gesto de Putin, no me presentaré así de repente", indicó, sin entrar en más pormenores.

No obstante, el dirigente francés aseguró que seguirá abierto al diálogo sobre ciertos temas, como el abastecimiento de cereales. "Siempre que he discutido con Putin lo he hecho con toda transparencia, e incluso en ocasiones por petición de Zelenski", aclaró Macron.

Cuestionado sobre si deseaba una derrota militar rusa, el mandatario evadió la pregunta y se limitó a decir que le gustaría que Ucrania pueda "defender su territorio y reencontrar la libertad" para lo que Francia -afirmó- está contribuyendo. Asimismo, declinó comentar si Ucrania debía o no hacer concesiones territoriales en el este del país en favor de Rusia para poner fin a la guerra.

"La elección de concesiones o de la ausencia de ellas recae en la propia Ucrania", arguyó Macron, dejando claro que no su país no va a inmiscuirse en ese asunto.