Toñi Moreno, preocupada por un detalle de su maternidad: "Hoy he dormido sin Lola"

Desde que se quedara embarazada en 2019 de la pequeña Lola, Toñi Moreno ha incluido la maternidad entre los temas que aborda en Instagram. Así lo ha demostrado, una vez más, a través de su último post.

La presentadora dio a luz a su hija en enero de 2020, formando ambas una familia monoparental de la que la periodista no puede estar más orgullosa. Eso sí, a veces se siente un poco sola cuando le asaltan dudas, así que no duda en acudir a su comunidad de seguidores en Internet.

"Buenos días. ¿Qué tal andáis por ahí? Yo hoy he dormido sin Lola y la cama se me hacía enorme. Estoy pensando ya en montarle su cuarto aparte, pero estamos las dos tan a gusto juntas... ¿Cómo creéis que puedo hacerlo para que no sea dramático?", ha expresado este jueves.

Su pregunta ha generado un aluvión de comentarios, entre los que se leen algunos consejos, así como mensajes de ánimo. Un ejemplo de ello es el que le ha escrito su amiga Alba Carrillo.

La modelo tiene un hijo en común con Luis Fonsi, y le ha contado a su compañera que ella no ha conseguido separarse por las noches de Lucas y que, si encuentra el truco, se lo haga saber.