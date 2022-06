Jorge Javier Vázquez, sobre el trabajo de Rosa Benito en televisión: "Profesionalmente anda muy equivocada"

Ante el inminente estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco, Jorge Javier Vázquez ha dedicado su último texto en su blog de Lecturas, Vidas propias, a Rosa Benito.

El presentador de Sálvame ha recordado cuando recientemente se encontró con la tertuliana en los pasillos de Mediaset. Esto le hizo reflexionar sobre su relación: "¿Somos Rosa y yo unos falsos? Pues habrá gente que crea que sí, pero yo, la verdad, es que le tengo cariño. He trabajado muchísimos años con ella y me lo he pasado muy bien".

Unas palabras a las que ha añadido un matiz: "Hemos vivido momentos únicos, tanto en lo bueno como en lo malo. Y hay que ser conscientes de que Rosa Benito consiguió mucha gloria en ‘Sálvame’. Algo que a ella se le olvida con mucha frecuencia, porque a tenor de alguna que otra de sus manifestaciones públicas nosotros le tenemos más cariño que el que ella nos tiene a nosotros".

"Rosa es una superviviente. Una mujer que ha aprendido muchísimo en muy pocos años, pero que profesionalmente anda muy equivocada. Ella se crece en el conflicto y saca lo mejor de sí misma cuando se cabrea y se sale del papel de madre de Mimosín", rezan las siguientes líneas.

El presentador tiene una teoría al respecto: "Quizás por comodidad –es comprensible – haya optado por no entrar en muchos berenjenales, porque por mucho que uno se proteja siempre sale trasquilado. O quizás haya optado por el perfil bajo porque juega en el bando equivocado y prefiere permanecer callada, ya que se teme que dentro de poco los jugadores de su equipo se quedarán en pelotas. Rosa es lista. Saldrá, porque sale de todo".

El catalán ha lamentado la existencia de personas "cercanas a ella" que "no toleran su triunfo y se empeñan en cortarle las alas". "Creo que nos queremos, por eso nos saludamos y nos abrazamos cuando nos vemos", ha zanjado.