Puig sobre Oltra: "Vamos a abordar en términos políticos lo que corresponda con serenidad y tranquilidad"

"Vamos a seguir los tiempos de la justicia y vamos a abordar en los términos políticos lo que corresponda con tranquilidad y serenidad", ha dicho Puig, que ha reiterado su posición "muy clara" de "respeto" a los tribunales.

El jefe del Consell, que ha realizado estas declaraciones a los medios antes de asistir a la II Gala Solidarios Mediterráneo, ha confiado en que la situación de Oltra no afecte al Gobierno valenciano.

Por último, y cuando se le ha planteado si por el código ético "se van a tomar cartas en el asunto", ha comentado que él siempre se siente interpelado cuando sucede "alguna cuestión de estas características". Pero ha precisado: "Por quien no me siento es por aquellos que no han cumplido nunca su código ético".