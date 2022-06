Así es la finca en la que Chenoa se casará este viernes con Miguel Sánchez Encinas

Una de las bodas del año va a ser, sin lugar a dudas, la de Chenoa y Miguel Ángel Encinas. El empresario y la cantante se darán el "sí, quiero" en Mallorca pero, debido a una jugosa exclusiva que habrían firmado con una revista, la boda se está caracterizando por un gran hermetismo.

Omar Suárez, el reportero de Sálvame, ha viajado a Mallorca para poder recabar información sobre la boda. "Nos ha costado sudor y lágrimas, te tengo que reconocer. En este momento os puedo garantizar que la pareja se va a casar en la finca Comassema, lejos de la costa, un lugar situado en la tramuntana. Lejos de miradas indiscretas".

"Según se ha publicado, Chenoa va a lucir un diseño de Hannibal Laguna. La boda comenzará a las 11 de la mañana y, en la finca, hay dos plantas con diferentes discotecas, por lo que la boda se va a alargar. Hasta ahora sabemos que contará, además, con 250 invitados, y que ya habrían llegado Carlos Latre y Feliciano López", ha continuado contando.

Carmen Borrego también ha querido desvelar que Lolita era una de las invitadas estrella de la boda: "Ayer nos preguntábamos si Chenoa había invitado a Lolita o no. Sí que la ha invitado y no va porque no puede, no porque Chenoa no la haya invitado".

"Por lo que sé, el contrato exclusivo solo se habría firmado por los trabajadores de la boda. Los invitados no han tenido que firmarlo, pero se les va a quitar los móviles", ha revelado Omar Suárez.