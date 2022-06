Grup Socialista estudiarà la proposta de nous noms de la llista de carrers de Castelló presentada per Cultura

El Grup Municipal Socialista en l'Ajuntament de Castelló estudiarà la proposta de nous noms de la llista de carrers presentada per la Regidoria de Cultura.

Els socialistes han sol·licitat en la Junta de Govern d'aquest dijous que la proposta quede sobre la taula per a poder analitzar-la, ja que -segons han indicat en un comunicat- no s'havia tractat en el si de govern abans d'elevar-la a aprovació.

La proposta va passar aquest dilluns per comissió d'estudi, on estanrepresentats tots els grups municipals de govern i oposició, per despatx extraordinari, sense que s'haguera tractat prèviament entre els grups de l'Acord de Fadrell, ha assenyalat el Grup Socialista.

Els socialistes defenen que els nous noms han d'abordar-se de manera conjunta en el govern, i no de manera unilateral; doncs valoren positivament que la proposta haja passat pel Consell Municipal de Cultura, "però açò no és obstacle perquè s'aborde conjuntament en el si del govern que ha d'aprovar els nous noms", han indicat.

El grup municipal socialista ha reiterat el seu compromís "infrangible" amb el compliment de les lleis de memòria històrica i ha recordat, en aquest sentit, que ha sigut el PSOE el partit "que ha impulsat els grans avanços en dignificació i memòria dels represaliats del franquisme".

UNA SETMANA MÉS

Per la seua banda, Compromís ha assenyalat en un altre comunicat que han donat una setmana més al grup socialista perquè puga donar explicacions a la seua executiva dels canvis que es fan seguint la Llei de Memòria Democràtica.

Compromís per Castelló ha recordat que des de novembre del 2021 i fins a en tres ocasions s'han portat les propostes de noms per a canviar el nomenclàtor al si del govern i, de fet, és en la celebrada el 2 de desembre en la qual el grup socialista va transmetre que els canvis havien de passar per un òrgan participatiu.

"Aquesta consideració és arreplegada i es tracta amb els membres del Consell Municipal de Cultura, amb representació del teixit sociocultural de la ciutat i de tots els partits polítics amb representació municipal, la qual va rebre el suport de la immensa majoria dels presents", ha apuntat Compromís.

Compromís ha recordat que les competències de nominar vies correspon a la Regidoria de Cultura, i han passat desenes d'expedients amb anterioritat "sense cap qüestionament".

Compromís ha reiterat que "aquestes polèmiques no deixen avançar i treballar per la recuperació i dignificació de la memòria històrica". A més, ha advertit que "les amenaces de la dreta no poden ser motiu per a bloquejar el compliment de la Llei de Memòria Democràtica".