El PPCV apunta a Puig com a "màxim responsable" que Oltra continue a la Generalitat després de la seua imputació

"Llevat que hi haja raons que no aconseguim entendre entre Puig i Oltra, no entenem per què no assumeix la seua responsabilitat", ha advertit en roda de premsa després de fer-se pública la decisió del TSJCV de citar la vicepresidenta a declarar el pròxim 6 de juliol com investigada en aquest cas.

Per "coherència i dignitat", Mazón ha tornat a exigir a Oltra que assumisca la seua responsabilitat política, al marge del procés judicial, com exigia als càrrecs del PPCV quan estava en l'oposició abans de 2015.

En tot cas, ha posat l'accent que si segueix al capdavant de la conselleria és "gràcies a la decisió de Ximo Puig" i malgrat la declaració de 13 càrrecs del seu departament com investigats sobre aquest tema.

S'ha preguntat si Oltra seguirà sent la "portaveu de Puig" en el Consell i ha exigit que "si se celebra" aquest divendres la seua compareixença setmanal després de la reunió de govern, siga l'última.

És més, ha assegurat que els partits del govern del Botànic (PSPV-Compromís-UP), en permetre que Oltra continue, "estan vulnerant els seus codis ètics" que diuen "bastant clar" com actuar quan hi ha una imputació entre les seues files. "És una ocasió extraordinària per a demostrar que són exemplars", ha urgit.

MOCIÓ DE CENSURA?

Preguntat per si el PPCV impulsarà alguna acció més enllà de demanar la destitució d'Oltra, com impulsar una moció de censura, Mazón ha assenyalat que esperaran a veure "com es desenvolupen els esdeveniments" perquè segueix confiant que Puig "assumisca la responsabilitat que no ha assumit". "Estem perdent la paciència i també l'esperança", ha afegit.

I ha avisat que "el més greu no seran els equilibris de poders, sinó que serà un president que no assumeix la seua responsabilitat en un cas tan difícil de digerir", recordant que el grup 'popular' en Les Corts va sol·licitar en tres ocasions obrir una comissió d'investigació sobre la gestió dels menors tutelats a la Comunitat.