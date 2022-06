El pasado mes de marzo, el mundo de la música se vistió de luto por la muerte de Tom Parker, integrante de The Wanted, a los 33 años a causa del cáncer. Sin embargo, más de dos meses después, parece que su hija pequeña aún no ha terminado de entender que su padre ya no está.

Así lo cuenta Kelsey Hardwick, viuda del artista, en declaraciones a People. Según revela, le ha contado a su hija, Aurelia Rose, de casi 3 años, que Tom Parket ha fallecido, pero en ocasiones piensa que va a volver.

"He sido muy sincera, pero ella sigue hablando de él todos los días y no acaba de entender que no va a volver", asegura. "Tengo que ser muy sincera con ella y decirle que no va a venir, eso es todo. Está muerto y no va a volver".

La pareja se casó en 2018 y, fruto de su matrimonio, tuvieron dos hijos: Aurelia Rose (que el 30 de junio cumple 3 años) y Bodhi Thomas (de más de un año).

El pequeño aún es muy joven para entender la situación, pero ella es a quien más le está afectando. "Ha estado de gira, ¿va a volver?", asegura Kelsey Hardwick que pregunta su hija. "Está realmente confundida".

El verano de 2020 le diagnosticaron a Tom Parker un glioblastoma en fase cuatro, un tipo de tumor cerebral. Mientras buscaba tratamiento, realizó el documental Tom Parker: Inside My Head y escribió sus memorias, Hope: My Inspirational Life, que se publicó de forma póstuma.

"Nuestra casa nunca estuvo triste. Era un lugar feliz, así que queríamos escribir un libro y compartirlo con la gente y hacerles ver que se puede estar en un lugar realmente oscuro, pero sacar algo de luz de él", sostiene la viuda del cantante. "[Los niños] se levantan felices... así que no puedo estar triste. Y él no querría que estuviéramos tristes y de luto".