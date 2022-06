Sindicats docents valoren el retard de l'inici de classes per a afrontar "amb més marge" els canvis del nou curs

Així, el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV) ha argumentat que el motiu d'ajornar l'inici de curs era la implantació dels nous currículums i assignatures que ha plantejat la Conselleria d'Educació per al curs vinent, així com la "falta de temps per a preparar correctament tota aquesta adaptació si s'iniciava el curs el 8 de setembre, ja que només hi havia cinc dies laborals per a engegar el curs".

També assenyala que amb la finalització el 21 de juny "es respecten els 175 dies lectius mínims que marca la llei".

Per tant, el sindicat es mostra "satisfet per la decisió de la Conselleria d'atendre les peticions sindicals perquè, en cas contrari, estava generant malestar entre el professorat, que, després de dos anys de treball per a adaptar-se a les situacions generades per la pandèmia, ara veia que tenia poc temps per a organitzar amb un mínim de condicions el curs que ve".

Per la seua banda, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) considera "positiu" que la Conselleria d'Educació "haja rectificat" i que finalment el pròxim curs escolar comence el 12 de setembre. Aquesta decisió, apunten, "permetrà afrontar amb una mica més de marge als equips directius i al personal docent els canvis previstos".

CSIF recorda que el pròxim curs els centres "han d'afrontar els nous currículums, que comporten canvis organitzatius, igual que la implantació de la LOMLOE, amb les modificacions que també suposa".

A tot açò se sumen "l'arribada de professionals nous, que han d'adaptar-se, i els cada vegada majors tràmits burocràtics que assumeixen els centres, que a l'inici de curs s'acumulen".

El sindicat, que insisteix en la necessitat del període de preparació "davant els reptes nous del pròxim curs", espera que aquest canvi per part de Conselleria, que ha escoltat les peticions del professorat, "es mantinga en el temps de cara a altres qüestions importants a debatre".