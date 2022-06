Catalá assegura que "desbloquejarà el PAI de Benimaclet en el primer any" si arriba a l'Alcaldia

La representant 'popular' ha visitat Benimaclet al costat d'alguns veïns i ha qualificat de "lamentable l'estat dels camps okupats il·legalment on s'han instal·lats barraques que han patit incendis en els últims dies". "Açò no és cuidar l'horta. És una altra cosa. Els veïns mereixen un barri millor", ha asseverat.

En aquest sentit, Veïns Per Benimaclet ha entregat a la portaveu del PP un manifest on expliquen "les manques del barri i la necessitat de millorar l'actuació municipal".

"Ho compartim al cent per cent", ha dit Catalá, que s'ha compromès a "desbloquejar el PAI de Benimaclet en el primer any del seu mandat com a alcaldessa". "Compromís i PSPV porten des del 2016 bloquejant una actuació necessària. Les seues disputes ideològiques estan perjudicant Benimaclet. Compromís ha imposat i el PSPV, una vegada més, ha consentit i el bloqueig s'ha mantingut en aquests dos mandats", ha retret.

Catalá ha assenyalat que "és una prioritat que en Benimaclet es construïsca habitatge perquè molts joves es veuen obligats a anar-se'n del barri perquè no troben una casa on viure.

La portaveu del PP també ha s'ha reunit amb representants de Benicomerç i ha visitat el Centre de Majors on "hem comprovat que és necessari un major manteniment".

En aquest sentit, Catalá ha denunciat que en el que va d'any "el govern de Ribó no ha invertit ni un euro en Benimaclet i en els últims 7 anys s'han destinat poc més de 400.000 euros per a una població de 23.000 habitants, la qual cosa implica 18 euros per veí en aquests últims 2 mandats, "una quantitat més que ridícula".

"Benimaclet que té problemes de seguretat, de botelló, de falta de dotacions públiques, d'accessos, d'aparcaments. Es necessiten actuacions ja i el Partit Popular ens bolcarem quan arribem a l'alcaldia el pròxim any", ha afirmat Catalá.