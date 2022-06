CSIF demana una reunió urgent de taula sectorial pel pla de vacances en Sanitat i critica "la falta de previsió"

En eixe sentit, considera "impresentable" que a meitat de juny Conselleria encara no haja comunicat què reforços ha planificat per a cobrir les vacances del seu personal i que, a més, assenyale que fins a la setmana vinent no ho farà.

El sindicat recalca que "una altra vegada ha arribat l'estiu i Sanitat no ha fet els deures: ni ha buscat professionals ni ha millorat les condicions de treball el seu personal per a retindre el talent i evitar que hagen d'emigrar a altres llocs on poden desenvolupar la seua tasca amb un major reconeixement i amb més recursos".

CSIF avisa que eixa "falta de planificació" derivarà en un tancament de sales d'hospitals per manca de personal, que "previsiblement superarà el d'anys anteriors a causa que a l'escassetat habitual de facultatius se suma la creixent de personal d'Infermeria".

Per contra, insta Conselleria a afrontar "la millora urgent de les condicions de treball dels seus professionals per a fidelitzar-los i proporcionar el millor servici a la ciutadania".

La central sindical vol que en la reunió de Taula Sectorial sol·licitada, Conselleria explique "amb detall, per departaments i categories, la planificació dels mesos estivals i com va a cobrir els torns de vacacions i reforçar, en el cas dels municipis turístics, l'assistència per a atendre l'increment de població".