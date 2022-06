Bàsquet.- El València Basket jugarà l'Eurolliga la pròxima temporada en rebre una invitació de la competició

Així ho va confirmar la competició en un comunicat, en la qual serà la setena participació del València Basket en l'Eurolliga, la quarta en les últimes sis edicions. Segons el club valencià, els dirigents de la màxima competició continental han valorat la solidesa del projecte 'taronja' i els seus mèrits esportius en l'Eurocup, com "el candidat més fort" en haver guanyat l'Eurocup en quatre ocasions i haver participat en l'Eurolliga set vegades. "A més ja han començat la construcció d'un nou pavelló que estarà operatiu en 2024", va resar el text emès per l'equip dirigit ara per Álex Mumbrú.

Aquesta decisió de l'Eurolliga d'atorgar 'Wild Card' o invitacions, que també ha rebut el Partizan de Belgrad, s'ha pres després que la suspensió als equips russos en les competicions regides per Eurolliga s'haja estès a la temporada 2022-2023, a causa de la invasió iniciada per Rússia sobre Ucraïna.

"Els equips de la Federació Russa estan suspesos de participar en les competències 2022-23 a causa d'esdeveniments derivats de la guerra en curs a Ucraïna", va confirmar l'Eurolliga, que va explicar que la mesura es duu a terme per les "creixents dificultats" per a jugar partits contra equips d'eixe país, que inclouen restriccions i prohibicions de viatges aeris o altres limitacions.

Així, els 18 equips que competiran en l'Eurolliga en la campanya 2022-2023 són: Alba Berlin, Anadolu Efes, Armani Milan, Barça, Bayern, Fenerbahce, Bitci Baskonia, Asvel, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Zalgiris Kaunas, Valencia Basket y Partizan de Belgrad. Mentre que Gran Canària i Joventut seran els representants espanyols en l'Eurocup.