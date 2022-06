La escritora Paula Bonet anuncia que se retira de la vida pública tras la puesta "en libertad del hombre que la ha estado acosando"

La escritora y pintora castellonense Paula Bonet lanzó su último libro, Los diarios de la anguila, el pasado mes de mayo, por lo que estaba inmersa en su promoción. Sin embargo, ha sorprendido a sus seguidores al anunciar que se va a retirar de todos los actos públicos después de que hayan puesto en libertad al hombre al que acusó de acoso.

"A pocos días de la celebración del juicio, ha salido en libertad el hombre que me ha estado acosando, motivo por el cual, para preservar mi seguridad, he de limitar mi presencia pública tal y como se me ha aconsejado", indicó en Instagram este jueves.

Su libro "aborda, precisamente, la posición de la mujer-sujeto en el espacio público", por lo que en su post publicó un vídeo leyendo uno de los fragmentos. En la publicación, lamentó no poder asistir a sus próximos compromisos.

"Agradezco el cariño y los cuidados que estoy recibiendo de mis amigos, familia, pareja, editorial y abogada. No haré declaraciones. Para cualquier consulta podéis dirigiros al despacho de la abogada penalista Carla Valls", informó.

Tal y como informó en sus redes, Paula Bonet interpuso una orden de alejamiento contra este hombre tras más de dos años de acoso en los que la seguía, le enviaba amenazas y acudía a sus charlas.

"Golpes en la puerta de mi taller, subidas y bajadas de persiana a última hora del día cuando la luz se cuela por debajo de la puerta, anguilas cortadas en trocitos con la bromita 'el violador' escrita en el sobre, decenas de mails, asistencia a mis charlas sentado en primera fila, insultos por mail (el insulto más curioso es 'solterona', qué mal y con qué mala baba sigue nombrando este contexto patriarcal, ¿no os parece?), declaraciones de amor, deseos de muerte, y un largo etcétera", enumeró en sus redes sociales por aquel entonces.

En septiembre de 2021, el acosador se saltó la orden de alejamiento al presentarse en las puertas del taller de la pintora, por lo que fue arrestado e ingresó en prisión. Hasta ahora, que ha quedado en libertad a pocos días de celebrarse el juicio.