La Gonzalo Anaya expressa el seu "malestar" pel canvi de l'inici de curs al 12 de setembre: "És una falta de respecte"

Així ho ha manifestat el president de la confederació d'AMPA de l'escola pública, Rubén Pacheco, qui ha reconegut que s'han portat una desagradable sorpresa quan han vist publicat el calendari escolar. "La nostra taula sectorial va ser l'última a convocar-se i, si la Conselleria ja havia parlat amb els sindicats i l'associació de directors de la possibilitat de retardar l'inici de les classes al dia 12, ens ho havia d'haver exposat com a alternativa. Et dones compte que els espais de diàleg no serveixen per a res", ha lamentat en declaracions a Europa Press.

Per açò, ha assegurat que, al llarg del dia de hui, integrants del col·lectiu han parlat amb diversos representants de l'administració educativa per a traslladar-los "claríssimament" el "malestar" de l'organització de pares i mares.

Respecte a l'elecció del dia 12 per a arrancar l'activitat lectiva, Pacheco comenta que "tampoc acaben d'entendre la justificació que fa la Conselleria en la tardança en el reial decret i la publicació dels nous currículums" derivats de la LOMLOE.

"UNA EXCUSA"

En aquest sentit, Pacheco fa notar que "una adaptació curricular no es fa ni en dos, ni en huit ni en quinze dies, sinó que és progressiva al llarg del curs". "És una excusa per a començar més tard", ha resolt.

Així mateix, ha incidit que aquesta data és la més tardana des que governa el Botànic, com més tard s'havia programat fins al moment havia sigut un dilluns 11 de setembre. "Ara es fa un pas més", critica el portaveu de les AMPA, per a qui el que cal fer és "revisar el calendari escolar perquè deixe d'estar condicionat per festivitats religioses o d'un altre tipus, se centre realment en les necessitats de l'alumnat i ens deixem de pressions d'un o un altre sector".

El que no es pot, ha insistit, és "retardar l'inici del curs cada vegada més" ni prendre d'aquesta manera "decisions que afecten a la conciliació". "I per descomptat no es tracta de fer de les escoles guarderies, però s'ha de tindre present que són decisions que condicionen la vida de les famílies", ha postil·lat.

"Si el professorat pensa que al setembre no té el personal suficient per a començar el curs, -ha continuat- el que hem de fer docents i famílies de la mà és reclamar a l'administració que pose els recursos que faça falta".

En aquest sentit, des de la Gonzalo Anaya remarquen que a nivell de professorat possiblement ara s'estiga "millor que mai", però no succeeix el mateix, per exemple, amb el personal d'administració i servicis, que no depèn de Funció Pública, per la qual cosa ha reclamat que aquest departament "delegue en Educació o s'emmotle al calendari escolar".