Obri Àgora València, la instal·lació efímera que acollirà les activitats de Capital del Disseny enfront de l'Ajuntament

L'acte d'obertura ha comptat amb la participació del director de la World Design Organization, David Kusuma; la presidenta de l'Associació València Capital Mundial del Disseny 2022, Marisa Gallén; el director general de la Capitalitat, Xavier Calvo, i l'alcalde de València, Joan Ribó.

El pavelló Àgora València ha sigut construït amb l'objectiu d'acostar la creativitat a la ciutadania i convertir-se en aparador del disseny valencià en aquest en el qual la ciutat mostra al món tot el seu potencial creatiu.

Es tracta d'una construcció modular de 350 metres quadrats de superfície, dissenyat per l'arquitecte i dissenyador valencià Miguel Arraiz, en col·laboració amb l'estudi d'arquitectura Arqueha Arquitectura y Urbanismo, també valencià. La instal·lació té unes dimensions en planta de 24 per 10 metres i una altura de 10 metres, i està feta amb vareta de fusta i ceràmica.

El sostre, íntegrament en vareta, té un disseny ondat que simbolitza les ones del mar Mediterrani; i s'ha previst que s'il·lumine de nit a la manera dels fars que guien els vaixells al costat de la costa. Es tracta d'una instal·lació totalment sostenible, en la qual s'ha emprat un 50% de materials reciclats, la qual cosa ha permès estalviar fins a un 70% d'aigua, i que utilitzarà tecnologia led i de baix consum.

PROGRAMA

Àgora València serà l'epicentre de la programació de València Capital Mundial del Disseny 2022, i per a açò, acollirà activitats per a tots els públics, disposarà d'una zona expositiva, i serà seu de trobades de professionals, empreses i entitats del sector. Una vegada es tanque l'any de la capitalitat, i atés que es tracta d'una estructura desmuntable i reutilitzable, la instal·lació serà traslladada a la Marina de València, on es localitzarà el futur District Design, el Districte Marítim de la Innovació i la Creativitat.

La programació arrancarà el dia 22 des de les 10.30 hores, amb la presentació i anàlisi del Codi Deontològic del Disseny Read, organitzat per la Xarxa Espanyola d'Associacions de Disseny; i a les 19:30 hores, el pavelló acollirà l'estrena del tráiler de la sèrie documental "Tocadas", una producció d'Anacaona Productions que arreplega entrevistes amb professionals creatius, artistes i artesans de les marques espanyoles més influents.

El programa, que va creixent mes a mes, oferirà també una activitat continuada per als més menuts amb tallers infantils per a públic familiar en cap de setmana. També, jornades de debat entorn de com el disseny millora la vida de les persones que reuniran tant a especialistes com als propis ciutadans i ciutadanes que vullguen sumar-se a aquestes jornades.

Trobades per a reflexionar sobre la transversalitat del disseny en àmbits tan dispars com l'urbanisme, l'ecologia, la projecció internacional, la imatge de la ciutat, el creixement sostenible o la internacionalització.

Així mateix, una completa agenda d'activitats amb l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus acollirà alguns actes durant els mesos de juny i juliol per a reflexionar sobre el paper del disseny en l'àmbit del reciclatge i la retirada de residus. Tallers infantils, taules redones i altres activitats que posaran en valor el paper del disseny en l'àmbit de la sostenibilitat.

La programació en l'Àgora inclourà també col·laboracions amb altres entitats, com La Marina de València, que presentarà durant tots els dijous de juliol i agost proposades musicals i artístiques amb un cartell propi sota el títol "Els dijous a la Marina".

L'Àgora, serà, al seu torn, un espai de posada en valor de la creativitat valenciana, a través de trobades amb mitjans de comunicació, programes de radi en directe, presentacions de professionals o trobades més disteses. El dia 28, i sota el paraigua del seu projecte "The New Habitat", APE Grup celebrarà en Àgora València una presentació i taula redona en les quals es debatrà sobre les tendències del disseny d'espais en la realitat postpandèmica.

ESPECTACLE LLUMINÓS

El 29 de juny, Dia Internacional del Disseny Industrial per designació de la World Design Organization, Àgora València estrenarà l'espectacle lumínic a càrrec de Radiant Lab, que es repetirà cada capvespre. En aquesta ocasió, el dissenyador Ausias Pérez i l'artista Dano presentaran el seu projecte 'Letterism'.

L'endemà, la companyia finlandesa Artek se sumisca a la celebració de València Cabdal Mundial del Disseny 2022 amb la projecció d'un documental sobre l'arquitecte finlandés Alvar Aalto, realitzat per la directora Virpi Suutari.

Finalment, en al·lusió a l'any de la capitalitat, 2022, el dia 22 de cada mes serà, a partir de juliol, un dia de trobada per a la ciutadania, les institucions i les persones professionals que, sota un mateix tema, podran debatre en les trobades "Dissenye i ciutat" entorn de com el disseny millora la vida de les persones.

"UN ESPAI ÚNIC"

Durant la presentació d'Àgora València, l'alcalde ha fet un repàs per la història de la plaça de l'Ajuntament "fins al model actual amb els llocs de flors a l'exterior i, per fi, sense cotxes".

El director de la World Design Organization, David Kusuma, ha elogiat la bellesa del nou pavelló, "un espai únic -ha assegurat- al com està mirant el món, i que va a ser un punt de referència i convergència i un símbol del ric llegat valencià".

Per la seua banda, la presidenta de l'Associació València Cabdal Mundial del Disseny 2022, Marisa Gallén, ha subratllat la necessitat de projectar al món des de València la importància del disseny en tots els àmbits. Finalment, el director general de la Capitalitat, Xavier Calvo, ha detallat l'ampli programa d'activitats i propostes que, des d'Àgora València, se sumisca al programa general de la capitalitat.