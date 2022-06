Grupo Pamesa va augmentar un 56% les vendes i un 47% els beneficis en 2021 en relació a l'any anterior

Grupo Pamesa va facturar el passat any 1.220 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 56 per cent de les vendes en relació a l'any anterior, mentre que va obtindre 97.006.334 euros de beneficis, la qual cosa suposa un 47% més que en 2020. Les vendes de producte ceràmic van aconseguir un creixement del 43%, les d'energia un 233% i les de matèries primeres un 47%.

El president del Grupo Pamesa, Fernando Roig, ha assenyalat en roda de premsa que que 2021 va començar sent un "gran any", però, a causa de la forta pujada en els preus del gas, principal font d'energia del sector, va acabar presentant dificultats per a mantindre la rendibilitat del Grup.

Segons ha explicat, els costos del gas van empitjorar amb la invasió de Rússia a Ucraïna, per la qual cosa el passat mes de maig Pamesa es va veure obligat a aplicar una taxa energètica als seus clients que es regula mensualment segons el preu del gas que marca la cotització a nivell europeu. Sobre aquest tema, Roig ha mostrat la seua confiança en que la ceràmica no perda competitivitat.

Així mateix, ha assenyalat que les noves ajudes que han entrat en vigor sobre l'electricitat comportaran apagades de la cogeneració.

Roig ha assenyalat que, en busca de una producció més sostenible, Grup Pamesa va realitzar una forta inversió en hidrogen modulable en l'empresa americana eCombustible amb l'objectiu de substituir el gas en el procés productiu. Aquesta energia, que s'espera que estiga funcionant en una planta pilot a Onda abans de final d'any, permetrà produir de manera més neta, sense emissions de CO2, ha afegit. "L'objectiu és deixar de consumir en 2023 gas natural i substituir-lo per l'hidrogen", ha apuntat Roig.

En matèria energètica, Fernando Roig ha lamentat que s'haja retirat el carbó "abans de tindre energies renovables, és a dir, hem transformat un fòssil espanyol per un fòssil estranger, i crec que s'havia d'haver fet pausadament". Així, considera que es deuria haver continuat amb les nuclears i el carbó.

MATÈRIES PRIMERES

Quant al subministrament de matèries primeres, Grupo Pamesa treballa des de fa 4 anys en el proveïment i proximitat a l'origen de les mateixes per a no dependre de mines estrangeres. Així va aconseguir Mina Galve, a Terol, en 2018 i, amb la compra de Grupo Azuliber, va adquirir Mina Pilón, també a Terol. A més, a principi d'any es va aprovar l'explotació de Mina Elena, d'argila blanca, amb una extracció estimada en 60.000 tones/mes.

Aquestes dos últimes mines, juntament amb la ja adquirida anteriorment Mina Valdecastillo, suposen una extracció mínima de 115.000 tones d'argila blanca al mes. La crisi de les matèries primeres va empitjorar amb la invasió de Rússia a Ucraïna, però gràcies a la seua aposta per les mines nacionals, Pamesa pot garantir hui el subministrament d'argiles durant els pròxims anys. El passat mes de maig es va concedir la DIA (Declaració d'Impacte Ambiental) a Mina Mancilla, a l'Alcora, una mina d'argila roja.

De cara a 2022, el president de Grupo Pamesa ha indicat que s'invertiran més de 95 milions d'euros, entre altres coses, en la compra de nous forns, en energia basada en l'hidrogen modulable, en noves línies de classificació i esmaltat, en nova tecnologia de decoració digital, en producció de nova tipologia de producte extrafino: XTRA, i en tres nous atomitzadors (Amizalsa, Atommed i Azuliber).

Grupo Pamesa compta amb una plantilla de 3.192 llocs de treball i, des de l'inici de la pandèmia, s'han creat 1.039 noves ocupacions. Durant 2021, Pamesa va repartir entre els seus treballadors un total de 7.800.000 euros en incentius.

COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT

D'altra banda, en matèria de compromís amb la societat, Fernando Roig ha destacat que Grupo Pamesa va pagar en 2021 un total de 105 milions d'euros en impostos, mentre que ha assegurat que els beneficis obtinguts -97 milions d'euros- es reinverteixen per a afrontar les futures inversions.

En relació a les energies renovables, el grup ha realitzat un ampli procés en les seues factories fins a aconseguir un ús predominant de l'energia solar fotovoltaica per al subministrament elèctric en el seu procés productiu, amb una potència total instal·lada de 20,8 Mwp i un total de 112.921 metres quadrats de cobertes solars construïdes, la qual cosa equivaldria al subministrament elèctric de 4.670 habitatges.

A més, l'empresa evita anualment l'emissió a l'atmosfera d'11.768 tones de diòxid de carboni (CO2). Aquesta alta capacitat de generació d'energia renovable permet al Grupo Pamesa fabricar productes ceràmics amb una reduïda petjada de carboni.

El Grupo Pamesa manté la seua política de residu zero on les seues principals àrees d'actuació són el reciclatge de llots tant del propi Grupo com d'altres empreses del sector, el reciclatge del 100% dels residus sòlids, i la recuperació de calor de la zona de forns de les fàbriques.