El reconeixement a la dependència per als malalts amb ELA es redueix de 6 a 3 mesos

Així, figura en el protocol PROELA que han presentat aquest dijous la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, i el conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, en roda de premsa i que beneficiarà els 300 malalts que en l'actualitat pateixen aquesta patologia neurodegenerativa, la tercera en incidència, després de la demència i la malaltia de Parkinson. La Comunitat Valenciana registra 39,2 casos per cada milió d'habitants, amb una edat d'inici entre els 55 i els 65 anys.

Oltra ha explicat que aquesta proposta permetrà "prioritzar l'accés al sistema d'atenció a la dependència de les aquelles persones amb ELA", una mesura que és necessària a causa de la "ràpida evolució que té aquesta malaltia". D'aquesta manera, si la Llei marca que en no més de 6 mesos ha d'estar llista la resolució reconeixement a la dependència de forma genèrica, en el cas de les persones amb ELA aquest termini serà de 3 mesos.

"D'aquesta manera, es trau als malalts amb ELA de la via per la qual circulen la població general, la dels vehicles, per a poder donar-los el reconeixement de la dependència per una via ràpida, per la qual circula un tren", ha posat com a exemple.

"Aquesta és una mesura que pot ser que algú pense que és xicoteta, però és molt gran per a les persones afectades, a les seues famílies, amistats i gent que els vol. Som gestors de xicotetes coses, però una suma de xicotetes coses al final pot fer tota una revolució", ha destacat.

MANERA D'ACCÉS

Les persones professionals d'Atenció Primària Bàsica del Sistema Públic Valencià de Servicis Socials i les del Sistema Sanitari Valencià seran les encarregades de la implementació d'aquest Protocol, és a dir, de determina el diagnòstic i derivar a les persones amb ELA per eixa 'via ràpida', en comunicació amb les entitats que treballen en aquest àmbit per a donar a conéixer aquest dret.

Així mateix, per a poder accedir a aquest pla, n'hi ha prou amb dirigir-se als servicis socials de cada municipi o al sistema de salut púbic". A partir d'ací s'engega l'atenció a les persones en situació de dependència en funció de les necessitats i la voluntat de la persona afectada.

Oltra ha explicat que aquesta atenció pot donar-se a través de la figura de la persona assistent personal, "una figura que a la Comunitat Valenciana és l'autonomia on més s'inverteix" ja que una persona amb Grau 3 de dependència "pot percebre fins el 28.200 euros anuals per a l'atenció a través de l'assistència personal però també a través de la prestació vinculada de garantia en un centre residencial, si el que prefereix és aquesta opció".

Per la seua banda, per a les persones que trien la prestació per cuidar en l'entorn familiar s'oferixen les prestacions màximes que permet l'Estat que són de fins el 4.651 euros anuals per a una persona familiar que li cuide a casa. A més, existeix l'assistència per altres conceptes que són compatibles, com un centre de dia, vivendes supervisades o el servici de promoció.

GUIA DE CURES

Per la seua banda, el conseller de Sanitat Universal, Miguel Mínguez, ha destacat que el protocol PROELA és "un avanç important" que se suma a les diverses iniciatives engegades des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública: Una guia d'atenció i cures al llarg de totes les fases de la malaltia; quatre xarxes assistencials amb els departaments de Castelló, València Clínic-Malvarrosa, La Fe i Alacant Hospital General com a coordinadors; transport amb atenció mèdica en ruta i lectors oculars -hi ha 60 disposibles- perquè els pacients amb greus trastorns de mobilitat puguen comunicar-se mitjançant el moviment dels ulls.

Sobre aquest tema, el president de l'associació que agrupa als malalts d'ELA, José Jiménez, ha assenyalat que la petició central que realitzen a Sanitat és que es pose ja en marxa El Pla d'Atenció a Persones amb Esclerosi Lateral Amiotròfica atés que en aprovar-se a principis de pandèmia, al febrer de 2020, es va quedar en 'Stand By'. "Hem sigut pacients i compromesos amb el problema que hi havia nivell sanitari, però en aquests moments considerem que s'ha d'engegar amb tot el seu pes i tots els recursos". En eixe sentit, ha posat l'exemple que la tablet i el braç que es requereix per al lector ocular té un cost de 2.000 euros que en aquests moments ha de sufragar cada malalt o des de l'associació.

"Pot semblar que 300 persones som pocs, però el problema aquesta malaltia és que no té cura, a la Comunitat Valenciana es diagnostica 10 al mes i mor 10 al mes, som pocs perquè la nostra prevalença és molt curta, una esperança de vida de dos o tres anys", ha assenyalat. Per açò, ha agraït aquest protocol i ha confiat: "Estem lluny d'on vam començar fa uns anys, però també lluny d'on podem arribar".

Sobre aquest tema, Mínguez els ha respost: "Som conscients que queda un llarg camí que recórrer, però hem anotat les seues reivindicacions per a millorar l'assistència i seguirem treballant de manera coordinada entre conselleries i afectats".