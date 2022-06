Algemesí recupera aquest dissabte la Trobada de Muixerangues després de dos anys

Com és tradició, l'encarregada d'acompanyar musicalment a les muixeranguas locals serà l'EMTiD, l'Escola Musical de Tabal i Dolçaina, segons ha indicat l'Ajuntament en un comunicat.

Per la seua banda, Els Minyons de l'Arboç serà la colla convidada en aquesta ocasió per la Nova Muixeranga. Es tracta d'una agrupació 'castellera' procedent d'Arboç (Tarragona) que té un llarg recorregut: va nàixer en 1958 fruit de les arrels castelleres documentades de més de 250 anys d'història a la vila i la gent del poble que feia castells a les colles del municipi de Valls. Aquesta agrupació construeix 'castells' de fins a huit altures i actualment està formada per 150 persones.

Quant a la muixeranga La Socarrà de Xàtiva, convidada de la Muixeranga d'Algemesí, és de procedència més pròxima i de creació més recent, però des del principi de la seua gestació, arran de la I Diada Muixeranga Castelló de la Plana en 2016, va tindre un acolliment i una participació molt exitosa. Després d'algun assaig guiat per la Muixeranga de Sueca, la Socarrà es forma oficialment en acabar les celebracions del 25 d'abril a Xàtiva.

La Muixeranga d'Algemesí i La Socarrà de Xàtiva eixiran en cercavila des de la plaça Cabanilles a les 18.00 hores i la Nova Muixeranga i els Minyons de l'Arboç des de la plaça del Mercat a la mateixa hora, i realitzaran l'entrada cap a les 18.30 hores a la plaça Major, enclavament que forma un rectangle amb la Basílica de Sant Jaume i la Casa Consistorial i que acull des de fa vint anys aquesta trobada.

A més de la mostra de figures humanes, hi haurà 'marxandatge' de les quatre agrupacions i de productes d'Algemesí de la marca Lola Terreta, i, com a novetat d'enguany, la Regidoria de Turisme ha organitzat zona de 'photocall' i "espectaculars" figures gegantes fetes amb globus.

El regidor de Cultura, Pere Blanco, s'ha felicitat per poder "tornar a la normalitat i a celebrar actes d'aquesta rellevància que demostren el compromís d'Algemesí amb ser la capital de les muixerangues".

Per la seua banda, en la presentació del cartell de la XXI Trobada de Muixerangues, de l'artista Teresa Cerverò, l'alcaldessa d'Algemesí, Marta Trenzano, ha expressat el seu desig que aquesta jornada "siga esplèndida per a Algemesí, que ompliguem la plaça per a celebrar que recuperem allò que estimem".