AMPL.- Controlat l'incendi de fàbrica a Paterna després d'afonar-se dos terços de la nau

En la zona únicament roman una dotació de bombers i el polígon ha recuperat "la normalitat de la seua activitat" a primera hora de la vesprada, segons ha informat en un comunicat, l'Ajuntament de Paterna, que afig que un operari de l'empresa afectada ha resultat ferit lleu per cremades. Ha sigut atès pel SAMU en el lloc dels fets.

Fins al lloc, el Consorci Provincial de Bombers ha mobilitzat efectius dels parcs de bombers de Paterna, Burjassot, Torrent, Catarroja i Sagunt, amb huit vehicles, entre ells dos autoescaleras, tres BUP, dos BNP i un Furgó d'Útils Varis. Cinc unitats de comandament del Consorci s'han encarregat de dirigir les tasques d'extinció, amb un oficial de guàrdia al capdavant. Posteriorment, s'ha afegit també com a reforç a les tasques un vehicle nodrissa BNL dels bombers de l'Ajuntament de València.

Segons detallen els bombers, el foc s'ha iniciat en la zona d'un reactor per a la producció de lacas, propagant-se per la resta de la nau.

L'incendi ha obligat a desallotjar la fàbrica i també altres adjacents, encara que passades les dotze del migdia els ocupants de les naus pròximes han sigut autoritzats per a tornar a les instal·lacions, a excepció de la més pròxima.

Una de les principals dificultats de l'incendi per als bombers del Consorci ha sigut el fet de les contínues explosions de bidons que contenien elements com a acetona i alcohol, i el col·lapse de part del sostre de la nau, per la qual cosa els efectius han hagut d'atacar el foc des de l'exterior de les instal·lacions.

Els seus objectius han sigut en tot moment evitar la propagació a les naus properes, entre elles la més pròxima i dedicada a palés de fusta, així com protegir uns dipòsits enterrats que allotjaven gas i líquids inflamables, evitant que es van veure afectats. Es preveu que les tasques continuen durant tot el dia.

ARQUITECTES MUNICIPALS

Des del consistori assenyalen que, una vegada els bombers han controlat el foc, que ha provocat una extensa columna de fum no tòxic, la Policia Local ha sobrevolat un dron per l'empresa que ha permès comprovar que s'han afonat dos terços de la nau. Aquest divendres, els arquitectes municipals entraran per a comprovar 'in situ' els danys estructurals.

La tinent alcalde de Seguretat, Núria Campos, que s'ha desplaçat fins al lloc per a comprovar l'evolució de l'incendi, ha assenyalat que tant Font del Gerro com la resta de polígons i àrees empresarials de Paterna disposen de plans d'emergència propis, la qual cosa ha permès "una ràpida reposada davant l'emergència declarada i un major control de la situació".