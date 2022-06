El director del Museu de Belles Arts destaca que la relació amb El Prado ha sigut sempre "molt fluïda"

Així s'ha pronunciat González, després de la presentació de l'exposició 'Disseny, seda i flors', a preguntes dels mitjans de comunicació sobre la reunió mantinguda aquest dimarts entre el president de la Generalitat i el director del Museu del Prado, Miguel Falomir, en el marc de la voluntat de col·laboració per a portar als museus valencians obres de la pinacoteca nacional vinculades al territori valencià.

Sobre aquesta trobada, González ha respost que "no opina sobre l'agenda del president" i que "desconeix" el contingut d'eixa reunió, ja que no ha mantingut converses amb cap dels dos assistents després de la trobada. "Em pareix fenomenal tot el treball que es faça per la cultura i mai comente coses que desconec", ha expressat.

En qualsevol cas, el director del museu ha valorat el "treball continu" de la presidència de la Generalitat per "fomentar les relacions entre la Comunitat Valenciana i l'Estat". "És fonamental, però jo, personalment, les tinc i, des que vaig arribar -a la direcció del Belles arts- tinc molta obstinació a mantindre-la", ha apuntat.

Sobre Falomir, González ha afirmat que és "un bon amic" seu "i d'aquesta casa". "A més som els dos valencians i acadèmics", ha apuntat, i ha assegurat tindre "contacte continu" amb Falomir, que es plasma en la prestació bidireccional d'obres entre les dos galeries.

D'altra banda, i preguntat per la condemna recent del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, per un delicte lleu de danys imprudents en el patrimoni, després d'aprovar la intervenció amb grafitis del duo d'artistes PichiAvo a les parets del claustre renaixentista del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), González s'ha limitat a respondre que "no opinarà sobre un company, que a més és amic".

En aquest sentit, el director del museu ha posat l'accent en la seua posició de "tècnic" i "no de polític".