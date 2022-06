El nuevo plan de sequía de la ciudad contempla penalizaciones para quienes no cumplan las restricciones

Además, este documento, que analiza y fija la organización del abastecimiento del agua ante episodios de sequía, prevé incentivos para primar el ahorro de agua, recoge la posibilidad de limitar el volumen de suministro a la población, y planes de seguimiento de grandes consumidores entre otras medidas.

Así lo ha explicado este jueves la edil del Ciclo Integral del Agua en la capital valenciana y presidenta de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), Elisa Valía, durante la presentación del nuevo documento en la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) coincidiendo con la celebración este viernes del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.

Valía ha manifestado que "ante la sequía siempre se reducen los consumos" y ha afirmado que ahora el Ayuntamiento de València se plantea "cómo tratar a quien no cumple" con las restricciones que se puedan dictar". Así, ha manifestado que apuesta por "penalizar a quien no lo haga y no respete las limitaciones", para que sepa que debe hacerlo y también como señal de "respeto" hacia "quien cumple".

"Ahora se puede hacer" e "hilar más fino", "igual en 2006 no", pero ahora "la población está más sensibilizada" con estos temas y "se puede actuar de otra manera", ha declarado la concejala. Asimismo, ha considerado "justo penalizar" a quien no respete las limitaciones de consumo de agua que se puedan fijar "en determinados momentos".

A estas sanciones, impulsadas como de carácter "disuasorio", se podrían sumar cortes de suministro si se siguiera sin atender las medidas impuestas. El documento incluye limitaciones de volumen en el suministro general en caso de necesidad y beneficios para quienes cumplen y así insta a que la Ordenanza de Agua de València recoja incentivos para primar el ahorro de agua.

"No podemos permitirnos el lujo de desperdiciar ni una sola gota y es necesario aprovechar este recurso cuantas veces se pueda, mejor", ha declarado Elisa Valía.

Este tipo de planes tienen que presentarlos, atendiendo a la Ley del Plan Hidrológico Nacional, los municipios que prestan el suministro de agua directamente y tienen más de 20.000 vecinos y los consorcios. Valía ha asegurado que el de València, que ha sido remitido a la CHJ -este organismo ha informado favorablemente- y aprobado por Junta de Gobierno Local del consistorio, "ha costado mucho" de elaborar, pero ha valorado el resultado y contar con una herramienta que puede "ponerse en marcha en situaciones complicadas de gestión".

El presidente de la CHJ, Miguel Polo, y la jefa de la Oficina de Planificación Hidrológica de esta entidad, Arancha Fidalgo, que han participado en la presentación del Plan de Emergencias por sequía del abastecimiento de València, han expuesto que en la demarcación de este organismo de los 65 municipios que deben presentarlo lo han hecho 28 (el 45%), y seis de los ocho consorcios que deben plantearlo también (el 75%).

"Faltan 37 municipios y dos consorcios por presentar el plan", ha precisado Polo, que ha resaltado la necesidad de avanzar en ese trámite y ha indicado que están ya fuera del plazo establecido. "Tendrían que haberlo presentado. La ley establece un plazo", ha agregado, al tiempo que ha anunciado la intención de la CHJ de "hacer una jornada técnica para que sepan" esas poblaciones "que lo tiene que presentar y cómo hacerlo" debido a la importancia de contar con esta instrumento.

"NORMALIDAD"

Miguel Polo ha afirmado que en la actualidad no se está en esta demarcación en peligro de sequía gracias a las lluvias de la primavera. "Hasta hace unos meses en cumplimiento de nuestro plan de sequía se arrastraba en algunos sitios -ha citado las comarcas de la Marina Alta y Baja y zonas del norte de Castellón- una situación de alerta o prealerta, pero con las lluvias de la primavera todas las situaciones han pasada a ser de normalidad", ha explicado.

Fidalgo ha resaltado el "valor" que tiene estos planes para analizar aspectos de "vulnerabilidad", puntos y medidas en situación de sequía "y así mitigar los efectos en la población". Valía ha apostillado que el plan valenciano "ofrece herramientas para poder combatir las sequías y minimizar los impactos de la escasez de agua en la actividad económica y en la sociedad en su conjunto".

La responsable municipal ha añadido este texto "se centra en establecer indicadores que seguir con la CHJ para ver en qué condiciones se puede hablar de episodios de sequía" y comentado que prevé "medidas concretas para aumentar la resiliencia del sistema" en función de la "gravedad del episodio que se viva".

Igualmente, ha señalado que incluye elementos para tener "una visión más completa y aspectos medioambientales que afectan a la Albufera, el Júcar y el Túria", así como la posibilidad de realizar campañas de concienciación a la población para ahorrar agua. "Ante un episodio de sequía, cada ciudadano es interpelado para actuar en sus acciones del día a día" con el fin de "paliar" esa situación, ha planteado la edil.

"ESENCIALES O NO"

Además, Elisa Valía ha detallado que contempla planes de seguimiento de grandes consumidores de agua como hoteles, restaurantes, gimnasios, centros comerciales, industrias u hospitales y ha explicado que en caso de restricción se tendrá en cuenta la actividad y las necesidades de espacios como estos centros sanitarios.

El plan analiza los usos, para ver si son "esenciales o no", ha agregado la concejala, que ha comentado a este respecto que se podrían restringir los baldeos de calles si fuera necesario para ahorrar agua en sequía. La titular del Ciclo Integral del Agua ha hablado también de las medidas para el "mantenimiento constante de los pozos", del control de fugas en la red, de ordenanzas de aplicación en situación de sequía y de la creación de un comité de seguimiento en el que se incluye a la Albufera.