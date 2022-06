Nuestro 'top' ten de chollos semanales: unas Vans por 40 euros, un collar antiparasitario por ocho y otros ofertones

Ahora que ya hemos sobrepasado el ecuador de junio, podemos dar por comenzada la cuenta atrás. El común de los mortales creerá que nos referimos a las esperadas vacaciones y, aunque tenemos muchas ganas de tumbarnos en la playa bajo el sol (para estrenar nuestra nueva adquisición playera, como fieles rastreadores de ofertas estamos esperando con ansias las rebajas de verano. Hasta hace unos años, lo habitual era que estas protagonizaran los escaparates a partir de julio, pero cada vez son más las marcas y comercios que adelantan sus descuentos. En ellas, aprovecharemos para adquirir alguna nueva prenda para nuestro armario, pero de moda no es de lo único que viven las rebajas de verano.

Así, merece la pena aprovechar este periodo de promociones para apostar por un nuevo dispositivo para nuestro hogar, ya sea para ayudarnos con su limpieza o para entretenernos en nuestro tiempo libre, o para darnos ese capricho beauty que llevamos tiempo buscando. Claro que, te advertimos que tampoco tienes por qué esperar a la época oficial de rebajas para darte un capricho, menos si apuestas por alguno de los chollos que te acercamos bajo estas líneas como cada semana. ¿Por cuál te vas a decidir hoy?

‘Top ten’ ofertas

Una tablet por menos de 250 euros por el Día sin IVA Huawei. Renovar tus dispositivos electrónicos puede salirte más barato si aprovechas el 21% de descuento en Huawei. Una de nuestras ofertas favoritas es la tablet MatePad 10.04, un dispositivo con 4GB+64GB y pantalla FullView de 2K por solo 249 euros.

La tablet Huawei MatePad 10.04. Huawei

La Xiaomi Band 6, 10 euros más barata. Si no te animas todavía a dar el salto al smartwatch, las pulseras de actividad son un buen comienzo en lo que a registrar datos de entrenamientos y constantes se refiere. Este modelo de Xiaomi ofrece 20 modos deportivos y registra la frecuencia cardiaca.

La última función de detección de oxígeno en sangre puede rastrear el nivel de saturación de oxígeno en sangre. Amazon

Ofertas en aspiradoras escoba. Entre los descuentos top de El Corte Inglés, nos ha llamado la atención los que tienen en su sección de aspiradoras de escoba, unos dispositivos muy útiles para llegar a todos los rincones de nuestro hogar. Encontramos modelos tan rebajados como la Conga Rockstar 1200 X-Treme, que de costar 349 euros puede ser tuya por 199.

Esta Conga cuesta ahora menos de 200 euros. El Corte Inglés

Un arcón para ganar espacio en nuestra terraza. Tan importante como el orden dentro de casa es el que se mantiene fuera de casa, si queremos sacarle el máximo partido a nuestro jardín, balcón o terraza. Este arcón ofrece una capacidad de 305 litros y un acabado resistente al clima.

Este arcón tiene una capacidad de 305 litros. Amazon

Un collar antipulgas para perros, por menos de 8 euros. Proteger a nuestros amigos peludos es indispensable para garantizar su seguridad y la nuestra. Este modelo repele al mosquito causante de la Leishmaniosis, a las pulgas y a las garrapatas. Se puede adaptar su longitud y está formulada con aceites esenciales.

Este collar es uno de los más vendidos de la plataforma. Amazon

Un ventilador, práctico y de diseño. Con un diseño único, este ventilador de Cecotec nos ayuda a sobrellevar el calor estival sin renunciar a la estética en nuestro hogar. Ofrece nueve velocidades, un temporizador de ocho horas y una propuesta efectiva sin aspas y, por tanto, más segura.

El ventilador Energysilence 9800. Cecotec

Pieza para coleccionistas: el Guantelete del Infinito de Lego, con descuento. Los seguidores de Marvel conocen bien esta pieza... ¡y ahora pueden tenerla en su estantería! El set de construcción de Lego recrea este icono de las películas a través de una construcción de 590 fichas. Está rebajada casi un 20%.

Maqueta del Guantelete. Amazon

Unas Vans por 40 euros. Entre las ofertas en zapatillas de JD Sports, hemos encontrado unas Vans Sk8-Low Reissue para mujer que, de costar 75 euros, ahora pueden ser tuyas por 40. La característica estética de la marca se mantiene en esta versión que aporta gran comodidad para tus pies.

Las Vans SK8. JD Sports

La pastilla de lavavajillas de Finish, a 0,2 la unidad. Con un formato de 35 unidades, estas pastillas de Finish son un todo en uno, capaces de eliminar hasta la grasa más incrustada. Están formuladas para ser eficaces hasta en aguas más duras.

Con este 'pack', la unidad sale a 0,2 euros. Amazon

Tommy Hilfiger, con descuentos de hasta el 45%. No hay mal día que no arregle un buen look y las rebajas de Tommy Hilfiger en Primeriti nos pueden ayudar a añadir prendas bonitas y de calidad a nuestro armario. En el apartado de mujer, por ejemplo, nos ha conquistado un vestido camisero, un básico del verano, que de costar 149 euros, ahora puede ser nuestro por 89.

Esta es una de las propuestas rebajadas del catálogo de Primeriti. Primeriti

