El director del Museo de Bellas Artes destaca que la relación con El Prado ha sido siempre "muy fluida"

Así se ha pronunciado González, tras la presentación de la exposición 'Diseño, seda y flores', a preguntas de los medios de comunicación sobre la reunión mantenida este martes entre el 'president' de la Generalitat y el director del Museo de El Prado, Miguel Falomir, en el marco de la voluntad de colaboración para llevar a los museos valencianos obras de la pinacoteca nacional vinculadas al territorio valenciano.

Sobre este encuentro, González ha respondido que "no opina sobre la agenda del 'president'" y que "desconoce" el contenido de esa reunión, ya que no ha mantenido conversaciones con ninguno de los dos asistentes tras el encuentro. "Me parece fenomenal todo el trabajo que se haga por la cultura y nunca comento cosas que desconozco", ha expresado.

En cualquier caso, el director del museo ha valorado el "trabajo continuo" de la presidencia de la Generalitat por "fomentar las relaciones entre la Comunitat Valenciana y el Estado". "Es fundamental, pero yo, personalmente, las tengo y, desde que llegué -a la dirección del Bellas Artes- tengo mucho empeño en mantenerla", ha apuntado.

Sobre Falomir, González ha afirmado que es "un buen amigo" suyo "y de esta casa". "Además somos los dos valencianos y académicos", ha apuntado, y ha asegurado tener "contacto continuo" con Falomir, que se plasma en la prestación bidireccional de obras entre ambas galerías.

Por otra parte, y preguntado por la condena reciente del director del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, José Luis Pérez Pont, por un delito leve de daños imprudentes en el patrimonio, tras aprobar la intervención con grafitis del dúo de artistas PichiAvo en las paredes del claustro renacentista del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), González se ha limitado a responder que "no va a opinar sobre un compañero, que además es amigo".

En este sentido, el director del museo ha hecho hincapié en su posición de "técnico" y "no de político".