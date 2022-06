Mínguez: "No pot haver-hi falses expectatives, hi haurà places que no es puguen cobrir aquest estiu per falta de metges"

Així, en roda de premsa per a presentar el programa PROELA al costat de la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat sobre aquest tema que aquesta falta d'especialistes en les borses de treball és el que ha motivat "el retard" en la presentació d'aquests plans, que es donaran a conéixer la setmana vinent.

En eixe sentit, ha justificat aquest retard al fet que estaven esperant al fet que acabaren els 800 MIR (Medicos Interns Residents) la seua residència, que enguany han acabat el 31 de maig, perquè pogueren incorporar-se a la borsa de treball i poder "cobrir els buits" que falten per a emplenar el pla de vacances i de reforços. Malgrat açò, ha assenyalat que no hi haurà recursos humans suficients per a cobrir determinades especialitats com a Medicina de Família en la qual "serà àmpliament probable" falten facultatius aquest estiu.

Per açò, han elaborat un pla estratègic basat en "una sinergia interterritorial" de manera que els departaments amb menys pressió assistencial, encara que "no els sobren" personal, puguen "col·laborar" i remetre professionals a uns altres que els falten, especialment per a cobrir l'atenció en platges, i hi haurà així mateix que revisar els horaris d'atenció que es poden atendre.

Sobre aquest tema, ha recalcat que caldrà "deixar ben clar" els horaris d'assistència que es poden cobrir en els punts de platja perquè "no hi haja falses expectatives" perquè hi haurà algunes places que queden vacants o que només es podran prestar amb una atenció a temps parcial.

Mínguez ha insistit que cal ser conscients que aquest problema de falta de facultatius no és "local sinó nacional", per la qual cosa "si no es poden cobrir totes les places no és per una qüestió econòmica sinó de recursos humans".