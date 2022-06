Las rencillas familiares en el clan Pantoja son una constante. Tras el encontronazo entre Kiko Rivera e Isa en Sábado Deluxe, donde Jorge Javier Vázquez intervino para que se cumpliera el deseo de la joven de no encontrarse con su hermano, los problemas entre ambos no han dejado de crecer.

En esta ocasión, ha sido el DJ quien ha concedido una entrevista en la que asegura que desearía poder dar marcha atrás en el tiempo para no agredir a su hermana con un bofetón. Sin embargo, las palabras de Kiko no han sido suficientes para Isa que, desde el Club Social de El programa de Ana Rosa, no ha dudado en ofrecer su opinión al respecto.

La joven, que ha destacado que prefiere seguir manteniendo la distancia con Kiko porque no se fía de sus "contradicciones" constantes, ha apuntado que el artista cometió un delito por filtrar unos audios que ella le envió.

Acerca de Irene Rosales, esposa del DJ, Isa ha resaltado: "Creo que mi hermano le podría haber hecho caso y si ella le hubiera dicho que no hiciera esa entrevista sobre mí, podría haberlo evitado. Pero no quiero decir que ella tenga el poder de hacer que Kiko haga lo que ella quiera. Yo siempre he defendido que es mi hermano quien toma la decisión".

Además, pese a que confesado que entiende que Kiko defienda a Irene, pues es su esposa, también ha agregado que el DJ debería darse cuenta de que tiene más familia en la que están ella y su madre: "Ha tenido a mi abuela, que lo ha pasado supermal, agonizando, que tanto que la quería y no ha ido a verla cuando tenía que haberlo hecho".

Isa, implacable, ha apuntado: "Yo no me he metido con Irene, pero le voy a responder una cosa a mi hermano. Yo no tendré la elegancia y el saber estar y ni una cuarta parte de buena gente que Irene, pero estoy muy contenta de tener mucha dignidad y menos paciencia que Irene. De verdad, eso sí que ella... No puede tener menos paciencia que yo porque muchas veces, a lo mejor, hay que darle un toque a mi hermano y no precisamente por todas las cosas que se han dicho, sino que también hay que meterte y decir 'oye, mira, aquí te has pasado' y no defenderlo tanto públicamente".

"Si lo vas a defender públicamente, mejor no digas nada. Hay momentos en los que es mejor no decir nada, pero después de haberme puesto a parir y haber revelado un hecho que, encima, le deja peor a él, vuelve a insistir en que está superbién con su pareja. Creo que es un comentario que se podría ahorrar", ha agregado Isa Pantoja.

Por otra parte, en cuanto a la reacción de Kiko en el último juicio de Isabel Pantoja, donde salió absuelta de un posible delito de insolvencia punible, Isa ha dejado claro que su hermano escribió un texto porque, si no, "la gente se le echaba encima".

Finalmente, haciendo alusión a la comparación de Kiko al burlarse de su hermana equiparándola con Jennifer Lopez, Isa ha sentenciado: "¿Y tú quién eres, Daddy Yankee, Juan Magán?".