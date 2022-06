Mónica Oltra, imputada pel presumpte encobriment d'abusos del seu ex-marit a una menor tutelada

Així ho ha decidit la Sala, tribunal al qual el Jutjat d'Instrucció número 15 de València va remetre les actuacions el passat mes d'abril en estimar que existien fets presumptament delictius atribuïts a Oltra. Es va enviar la causa a aquest òrgan davant la condició d'aforada de la consellera.

Després de rebre les actuacions, el tribunal va preguntar a les parts del procediment -acusacions i defenses- sobre la competència per a instruir el cas. Fiscalia es va pronunciar favorablement al fet que ho assumira el TSJCV per veure indicis "rellevants" contra Oltra.

En concret, en aquest procediment s'investiga el presumpte encobriment dels abusos sexuals que va patir en un centre una menor tutelada, de 14 anys, a mans de l'ex-marit d'Oltra entre els anys 2016 i 2017. L'educador va ser condemnat a cinc anys de presó en una resolució ratificada pel TSJCV.

Després de la condemna, la menor va denunciar la situació en la qual s'havia trobat durant la tramitació de la causa i des del jutjat es va obrir una nova investigació judicial contra sis funcionaris, la directora i una psicòloga del centre d'acolliment de menors on van ocórrer els fets. Posteriorment, es va imputar cinc persones més: una directora general, una sotsdirectora general, un secretari territorial, una cap de servici i una tècnic. Un total de 13 investigats.

La Sala, després d'estudiar el cas, s'ha declarat competent per a instruir-lo en apreciar "una sèrie d'indicis plurals" que "fan sospitar la possible existència d'un concert" entre l'aforada i diversos funcionaris per a "protegir la seua aleshores parella o bé protegir la carrera política de l'aforada", segons consta en una interlocutòria notificada hui a les parts.

El TSJCV entén per tant que resulta procedent incoar diligències prèvies, de les quals serà instructor el ponent d'aquesta resolució, el magistrat Antonio Ferrer, "amb la finalitat d'investigar fins a quin punt eixa sospita inicial té l'entitat suficient com per a permetre que el procés puga continuar el seu curs ordinari".

La Sala assumeix la causa en la seua integritat, és a dir, també quant als altres 13 investigats, entre els quals figuren alts càrrecs de la Conselleria i treballadors del centre de menors on van ocórrer els fets, en considerar que hi ha en tots ells una connexió "inescindible".