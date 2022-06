Entre el pensamiento de Sindy Takanashi y su boca hay un espacio diáfano, sin muros, lo que le permite decir lo que quiere cuando quiere y como quiere. Por eso Las Uñas es "un programa de autora", como lo define su director, Rafael Peralta.

Este formato de charlas a modo de entrevista estrenará su sexta temporada este 19 de junio en exclusiva para los suscriptores de la plataforma de pago Atresplayer Premium y más adelante se podrá ver en Flooxer.

20minutos.es tuvo la oportunidad de acudir a una jornada de grabación de este programa, en el que Takanashi aprovecha su pasado como manicura para usar esa excusa, la de hacer las uñas de sus invitadas, para charlar con ellas.

Esta temporada el plató de Las Uñas, que realiza la productora Belleville, está situado en una estrecha calle de Madrid. Tras unas puertas como de garaje industrial hay un pequeño patio y, más allá, un plató ultramoderno, con decoración de mil estilos diferentes que parecen casar entre sí de una forma casi mágica. Es un hervidero.

Sindy está a punto de entrevistar a la influencer Paula Gonu, que espera paciente mientras la presentadora graba una entradilla para el programa. Después es ella la que graba unas impresiones iniciales: "¿Estoy bien así, si me apoyo o me echo para atrás?", pregunta la instagramer, acostumbrada a posar.

Las Uñas es "un programa muy chiquitito pero que luego tiene una dimensión muy grande", como hace ver el director. "Y eso hace que sea muy difícil sacar adelante una lista de invitadas interesantes dispuestas a ponerse delante de esta fiera que tenemos de presentadora", expone Peralta.

"Son invitadas muy grandes, tienen agendas complicadas, a veces tienen tarifas muy exigentes y ese encaje de bolillos y de agenda para conseguir 9 o 10 programas suele ser lo más arduo", revela.

Cuando empieza la grabación en la mesa de manicura hay una cierta intimidad, pues está situada en un plató anexo y la mayoría del equipo, de unas 20 personas y que destaca en este mundillo de la tele por estar mayoritariamente formado por mujeres, espera en otra estancia, atentos a las pantallas que les muestran cómo se está desarrollando la charla.

Syndi pregunta a bocajarro: "¿Qué pasa entre Paula Gonu y Laura Escanes?". Gonu lo encaja como puede: "No esperaba que me hicieras esa pregunta…", y después, responde con aplomo.

"A lo mejor que les pregunten a bocajarro no les molesta porque se piensan que no hay maldad detrás, pero hay toda la maldad del mundo. Cuando yo digo 'bueno, a mí este salseo me da igual', realmente no me da igual, te lo estoy preguntando por algo", revela la presentadora.

La influencer es una de las primeras invitadas de 'Las Uñas', en el que habló con Sindy Takanashi sobre temas de todo tipo. El programa se estrena el 19 de junio en Atresplayer Premium y también acudirá Ana Peleteiro.

Entonces, ¿por qué le toleran esas preguntas tan directas y comprometidas? "Cualquier personaje, ya no solo los influencers, cualquier personaje público, está un poco hasta más arriba de la formalidad y cuando se sientan aquí hay un ambiente informal y por eso hacen un poco la vista gorda cuando soy una irrespetuosa", opina Sindy.

En los parones de grabación Syndi repasa los bloques de la entrevista y habla con el director sobre temas que le gustaría tratar o preguntas que querría hacerle.

"Es mi peor pesadilla, como yo lo soy para ella. En este programa somos muy diferentes y quizá por eso hace que el programa esté contrapesado", hace ver el director sobre Sindy Takanashi.

Rafael Peralta apenas interviene durante la charla con la invitada, deja hacer a su presentadora. Eso sí, vela por el fondo del programa cuando por el pinganillo le dice "hazle las uñas", pues Takanashi, absorta en la conversación, ha dejado a un lado la manicura.

"Negociamos mucho mucho antes de llegar aquí", explica el director sobre el trabajo previo con Sindy antes de las grabaciones. "Sería absurdo que yo le dijera a Sindy 'di esto' o 'no digas esto', porque no va a hacer ni puñetero caso. Ya he batallado con eso, ya me he pegado con ella lo suficiente y prefiero tenerla a favor", dice con humor Peralta.

"Es que hago todo lo que me da la gana. Es que no hay nada preparado. Tenemos un equipo de redacción de la leche porque lo que sí que me gusta es sacarles todas las polémicas que han tenido a las invitadas, pero eso es lo único que está preparado, un dossier en el que yo veo todas las meteduras de pata que han tenido. Pero al final no hay un guion, es improvisado. No hay nada preparado. Literalmente cuando se dice que una invitada se ha quedado dormida y ha llegado tarde y aparece de repente es que eso ha ocurrido de verdad y permitimos que se vea", pone de manifiesto la entrevistadora.

"Yo limpio culos con esto… te acostumbras a llevarlas largas", le cuenta Sindy a Paula Gonu en un aparte, sobre el hecho de llevar una manicura más larga que corta.

Y a pesar de que hay "preguntas que se pueden considerar salseantes", como las llama la presentadora, ambas se identifican: "Eres empresaria, como yo" o "te autovalidas por el agotamiento que tengas al final del día”, son dos puntos que dicen tener en común.

A veces las invitadas se rompen. Se apoyan en Sindy y se abren a ella. Pero ella se rompe también. "Me emociona mucho más cuando veo que se quiebran, porque aunque sean temas que a lo mejor no me tocan directamente a mí, me hacen pensar son cosas que les puede tocar vivir a mis hijos y me afecta mucho más", dice Takanashi, a la que la percepción del mundo le cambió a raíz de ser madre.

Pero creo que es un programa con el peso social suficiente como para que, cuando eso ocurre, la persona que se rompe se siente respaldada y respetada.

Las uñas es un programa que trasciende. Las invitadas se abren y revelan cosas de sus vidas, vivencias a veces muy duras que acaban en todos los titulares o incluso generando debate social. "Las uñas es principalmente entretenimiento, pero es un entretenimiento que metaboliza también el componente social", explica Peralta, que no se aventura a decir que Las Uñas sea un programa didáctico, "pero sí que se presta a la conversación, a un debate interesante, a la escucha de testimonios reveladores".

Así lo ve también la presentadora: "Los mensajes calan desde la temporada uno. Y hay entrevistas de las que yo acabo diciendo, 'vaya truño, oh qué mal me cae esta tía o que mal me cae este tío', pero de todas, absolutamente todas, se puede sacar un mensaje".