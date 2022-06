Una paciente de un hospital de Sevilla denuncia la extrema situación que viven: sin aire acondicionado y a más de 40 grados

La situación se ha vuelto extrema para las pacientes recién operadas de la cuarta planta del Hospital de la Mujer, en el Virgen del Rocío. Todas con patología oncológica ginecológica, están soportando la primera ola de calor del año con temperaturas superiores a los 40 grados como consecuencia de la suspensión del aire acondicionado. Una de las denunciantes se ha viralizado en las redes sociales, donde una de las lanzando un SOS, según informa el Diario de Sevilla.

"Soy una paciente del Virgen del Rocío de Sevilla. Estoy ingresada en la cuarta planta. Llevo 16 días ingresada y no funciona el aire acondicionado. Todas las mujeres de esta planta son de oncología ginecológica. Todas por cáncer de mama, de ovarios, de histerectomía y operaciones de ese estilo. No tenemos aire acondicionado. No tienen ni pensamiento arreglarlo. Esto es infernal", ha grabado María José Jiménez a través de un vídeo desde la misma cama del hospital, publicado en Tik Tok.

María José cuenta su experiencia después de la operación y pone de manifiesto la falta de preparación del hospital ante la ola de calor, "recién operadas, luchando contra la enfermedad y contra temperaturas que superan los 40 grados. Aquí no podemos descansar. No se puede dormir. Los auxiliares nos han dicho que nos traigamos ventiladores de casa. Los familiares han tenido que ir a los chinos a comprar ventiladores. Esto es una vergüenza".

Desde el hospital informan de que se trata de "cortes puntuales" del suministro como consecuencia de las obras que se iniciaron hace dos meses para la renovación de toda la climatización del Hospital de La Mujer. "Por ese motivo, hay cortes puntuales según los trabajos afectan a una zona u otra. Se está reforzando la climatización esas zonas con equipos portátiles de aire acondicionado", defienden fuentes del centro.