Elecciones en Andalucía 2022: voto en blanco, en nulo y abstención, ¿a quién beneficia cada uno?

Este domingo 19 de junio se celebran las elecciones adelantadas en Andalucía, tras el anuncio de disolución del Parlamento el pasado 25 de abril, para elegir al próximo presidente o presidenta de la región. Más de seis millones de andaluces y andaluzas están llamados a las urnas para elegir a sus representantes en esta cita electoral.

Para ejercer el derecho a voto en una de las 10.187 mesas electorales que serán distribuidas por colegios de toda la región, será necesario aportar un documento que acredite la identidad, como el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

Además, como sucede en todos los comicios, es necesario tener en cuenta una serie de términos para la votación. En este sentido, los votos escrutados por los miembros de la mesa pueden ser votos válidos, votos en blanco, votos nulos o abstenciones, según una serie de normas.

Cuáles son las principales diferencias

Los votos en blanco y los nulos se tienen que contar por separado para el resultado final del escrutinio. Los primeros hacen referencia a aquellos sobres que no contienen ninguna papeleta en su interior. "Se considera voto en blanco, pero válido, el sobre que no contenga papeleta", indica la Ley Electoral.

Por su parte, el voto nulo no se computa en el recuento, ya que no cumple con la normativa electoral. Por ejemplo, añadir más de una papeleta en el sobre, incorporar una candidatura que no se presenta o meter algún objeto.

También serán considerados como nulos, los votos que se presenten en un sobre modificado o cuando la papeleta esté alterada. En cambio, si contienen más de una papeleta de la misma candidatura, sí se computará como un solo voto válido, detalla el artículo 96 de la Ley Electoral.

En cambio, la abstención no tiene que ver con los votos, ya que se considera como abstención el hecho de no ir a votar y, por tanto, no introducir ningún voto en la urna. Así, no suma ni afecta a los resultados finales de la votación.

De acuerdo con la normativa electoral actual, los votos en blanco son considerados como válidos, por lo que se suman a los obtenidos en las diferentes candidaturas para el reparto de escaños.

De tal manera que, según la ley D'Hondt, los votos en blanco podrían influir en las posibilidades que tienen los partidos pequeños y listas menos votadas para acceder al reparto de escaños, puesto que se necesita superar el 3% de votos válidos, donde se incluyen los votos en blanco.