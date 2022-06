Cultura.- Sala L'Horta llança el seu centre de residències artístiques com a "planter de creadors i espectacles"

Des del seu naixement en 1974, L'Horta Teatre sempre ha tingut clar que "la col·laboració entre companyies era fonamental". Per aquesta raó, al llarg dels 27 anys que han passat desde l'obertura de la Sala L'Horta, el teatre de Castellar-L'Oliveral ha compaginat la seua programació habitual amb una tasca addicional de col·laboració amb altres companyies teatrals, oferint un espai on construir els seus nous espectacles, perfeccionar-los o assajar-los abans d'una estrena.

Aquest tipus de col·laboracions prenen a partir d'ara "caràcter oficial" com a centre de residències artístiques amb la denominació de 'Planters'.

La Sala L'Horta acull enguany La Negra, companyia amb la qual s'ha arribat a un acord per al desenvolupament de 'Chafar el césped' (ja estrenat) i del seu següent espectacle. Abans d'acabar l'any, la companyia La Familia Política ocuparà també les dependències del teatre per a donar forma a la seua pròxima producció per a públic infantil, titulada provisionalment 'Boreal'.

La creació de 'Planters', explica l'espai cultural en un comunicat, respon la voluntat de la Sala L'Horta de "continuar amb la tasca de suport, acompanyament i assessorament les companyies que ho necessiten". El centre cultural valencià vol ser "el planter on cada any algunes companyies, creadores i creadors facen créixer els seus espectacles".

PLA DE TREBALL

La convocatòria està oberta tot l'any. Qualsevol companyia pot posar-se en contacte amb la sala des del moment que tinga un projecte clar i un llistat de necessitats per a establir conjuntament el pla de treball, amb un calendari d'objectius. Des de L'Horta Teatre no es planteja un nombre concret de residències a l'any. S'acolliran tantes com siga possible, en funció de la disponibilitat dels espais i necessitats de cada companyia.

Qualsevol tipus d'estructura empresarial o companyia professional de la Comunitat Valenciana pot sol·licitar plaça, sempre que acredite la seua condició i complisca durant el procés els convenis legalment establits. Tindrà cabuda qualsevol proposta artística, tant dirigida al públic adult com al familiar.