Emergències aplicarà tecnologia cloud i IA per a protegir els bombers de la inhalació de gasos tòxics

La gerent de la SGISE, María Duart, ha participat en el Digital Enterprise Show, un congrés internacional que se celebra del 14 al 16 de juny a Màlaga.

Duart ha destacat que la participació en aquest projecte respon l'aposta " clara de la SGISE per la innovació, la digitalització i l'adopció de mesures de protecció i seguretat en el Servici de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat, sempre comptant amb el treball transversal des dels departaments de la Tecnologia de la Informació i la Comunicació, Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals".

El test pilot d'aquesta solució per a la detecció de gasos en incendis forestals es realitzarà en els pròxims mesos comptant amb la participació de tres equips a Castelló, València i Alacant, que són els que habitualment participen en les activitats de les cremes prescrites.

Cadascuna de les persones que provarà el sistema portarà dos dispositius: un encarregat de detectar a través de sensors incorporats al seu equip de protecció, els gasos tòxics als quals s'exposen els professionals (monòxid de carboni o diòxid de nitrògen); i un altre que consisteix en una aplicació mòbil connectada a través d'un smartwatch que arreplega informació de les constants vitals de les persones quan estan intervenint en el foc. Totes aquestes dades s'arreplegaran en temps real gràcies a la tecnologia cloud.

DADES PERSONALITZADES

L'objectiu és disposar de dades personalitzades de l'exposició a l'incendi en temps real, i també de l'exposició acumulada. Des del centre de comandament es controlarà la informació que generen tots dos dispositius i es permetrà la presa de decisions anticipades per a protegir els bombers i bomberes d'una exposició elevada a gasos mentre estan extingint el foc.

El projecte Prometeu, en el qual participa la SGISE, està desenvolupat per la comunitat tècnica Pyrrha i ha sigut creat per Prometeo Platform S.L., en col·laboració amb l'empresa Kyndryl, amb la finalitat de contribuir a accelerar el desenvolupament i la implementació de tecnologia de seguretat per a bombers a tot el món. Pyrrha està basat en la tecnologia de codi obert.