Una companya de pis de la primera presumpta víctima mortal de Jorge Ignacio: "Convulsionava i mai va poder parlar"

Així s'ha pronunciat la testimoni en el juí que se segueix contra Jorge Ignacio P.J., suposat assassí d'Arliene, Marta Calvo i Lady Marcela Vargas, i d'intentar-ho amb altres huit dones més en el període de 15 mesos, des d'estiu de 2018 fins al 7 de novembre de 2019, data en la qual va morir l'última de les víctimes i el cadàver de les quals no ha sigut encara localitzat.

Jorge Ignacio s'enfronta, tal com reclama Fiscalia, a 130 anys de presó per 11 delictes d'abús sexual -tres d'ells com a mitjà necessari per a un delicte d'homicidi i set per a un delicte de lesions-; i un delicte contra la salut pública. Per la seua banda, els pares de Marta Calvo, els qui exercixen en el procediment com a acusació particular, demanen per a l'acusat la presó permanent revisable. Les altres víctimes personades en la causa també reclamen aquesta pena. La defensa reclama l'absolució.

La sessió de hui dijous s'ha centrat en la primera suposada víctima mortal de Jorge Ignacio i ha comparegut una companya seua de pis, que se situava a la Gran Via Marqués del Túria de València.

Els fets es remunten al 25 de març de 2019. La dona ha explicat que convivia amb la víctima, Arliene, des de feia 15 dies en un domicili "molt gran" en el qual també estaven una altra xiques que exercien la prostitució.

El 25 de març va acudir l'acusat a la vivenda, li va acompanyar fins a una habitació i ell li va comentar que volia conéixer xiques a les quals els agradara fer una 'festa blanca'. Aleshores va cridar Arliene -el nom professional del qual era Elena- i una amiga seua.

Arliene i l'acusat es van traslladar a l'última habitació de la vivenda, "la més gran i acollidora". La víctima va preparar un gin tonic i tots dos van romandre a l'habitació vora una hora. "I va ser la pitjor hora de la meua vida", ha assegurat visiblement emocionada.

Quan va transcórrer l'hora, la testimoni ha explicat va sentir la porta del carrer però no com es tancava, la qual cosa li va sobtar. "Em va semblar estrany, em vaig alçar i vaig cridar Elena. Pensava que alguna cosa havia passat. La seua porta estava entreoberta i estava tot fosc. Vaig obrir, vaig entrar una mica i la vaig veure tirada al llit. Vaig pensar que li havia tallat el coll", ha dit.

I ha continuat: "Mai va poder parlar. Li preguntava què li havia fet però no podia parlar. Estava convulsionant sense poder parlar. Aleshores vaig cridar una altra xica i imagine que ella va avisar l'ambulància. Jo no podia, només volia salvar-la".

Després d'açò, ha indicat que entre les dos van agafar Arliene i la van portar pel passadís fins a la porta: "Li eixia sang per la boca. Ella volia explicar el que havia passat però no podia. La vaig baixar fins al pati i ací em vaig adonar que estava morta", ha descrit.

Va buscar un taxi per a traslladar la seua companya a l'hospital però el taxista es va negar a transportar-la. "Ací va aparéixer l'ambulància i es va omplir tot de policies. Jo em vaig quedar amb ells per a explicar-los el que havia passat. En tornar a l'habitació vam veure que hi havia una copa a la taula i cocaïna", ha apuntat per a agregar que la víctima "mai de la vida" va tindre epilèpsia ni prenia medicació.