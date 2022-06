Kevin Spacey, acusado de agresión sexual, queda en libertad hasta una nueva vista

El actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de cargos por agresión sexual en el Reino Unido, quedó este jueves en libertad hasta una nueva vista que se celebrará el próximo 14 de julio, según determinó un juez británico.

Spacey, de 62 años, se personó este jueves por su propio pie ante la Corte de Magistrados de Westminster, en Londres, donde confirmó su identidad, su fecha de nacimiento -26 de julio de 1959- y una dirección en Londres y tendrá que declararse formalmente culpable o inocente en la nueva audiencia del próximo mes, en la Corte de Magistrados de Southwark.

El juez Tan Ikram consideró que no existe riesgo de fuga, dado que el intérprete ha colaborado con la Policía y en la investigación.

Los cargos comprenden dos agresiones sexuales en marzo de 2005 en Londres contra un hombre (referido como demandante número 1) que ahora tiene más de 40 años.

Una tercera agresión se produjo presuntamente también en la capital en agosto de 2008 contra el "demandante número 2", que actualmente tiene más de 30 años y que le acusa de hacerle participar en una actividad penetrativa sin consentimiento.

La cuarta agresión sexual, contra el demandante número 3, tuvo lugar, según la Policía, en abril de 2013 en el condado inglés de Gloucestershire.

"Aunque me decepciona la decisión de la Fiscalía (británica) de presentar cargos, me presentaré voluntariamente en el Reino Unido tan pronto como pueda y me defenderé. Tengo confianza en que demostraré mi inocencia", indicó el actor en un comunicado remitido al programa Good Morning America.

El artista estadounidense vivió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afrontó cargos por este tipo de delitos en EE UU.