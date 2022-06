'El programa de AR' revela las declaraciones de la cuidadora de Isabel: "Los medicamentos los compraba Arantxa y yo se los suministraba"

El fallecimiento de Isabel, tía de Arantxa Palomino y, políticamente, del actor Luis Lorenzo, ha sacudido el panorama informativo actual. Presuntamente, la mujer fue envenenada y los principales sospechosos son sus sobrinos.

Este jueves, El programa de Ana Rosa ha mostrado, en exclusiva, las declaraciones de la cuidadora de Isabel, quien se ocupaba de ella las 24 horas del día. Según ha detallado el periodista Israel López, la empleada estuvo hablando con el juez durante tres horas.

"Isabel se llevaba bien con Arantxa y Luis. Tenían buen rollo entre ellos", destacó la mujer que, además, agregó que mantenía la casa "muy limpia y ordenada". Sin embargo, la cuidadora también destacó que habló con el matrimonio acerca de las necesidades de Isabel.

"Isabel necesitaba más ayuda, una silla de ruedas, una ducha... pero nunca sugerí el ingreso en una residencia. A las pocas semanas de llegar yo, Isabel ya estaba postrada en la cama", señaló la empleada. "Los medicamentos los compraba Arantxa y yo solo se los suministraba. Venían en paquetes y Arantxa me daba las pautas para dárselas", agregó.

La cuidadora apuntó que, tras la muerte de Isabel, notó comportamientos extraños en el matrimonio: "Cuando falleció Isabel, llamé a Arantxa. Me dijo que no hiciera nada, que se encargaba ella. No me parecía normal. Estaban viajando Asturias. Querían reacondicionar la casa y hacer reformas usando el dinero de Isabel. Cuando le dije a Arantxa que había muerto, se puso a llorar".

"Fui al tanatorio para despedirme de ella y escuché murmullos y la palabra 'asesinos'", destacó la cuidadora durante su comparecencia con el juez encargado del caso. Pese a esto, la mujer sí resaltó que, aunque la casa no estuviera acondicionada para Isabel, el matrimonio sí se interesaba por su bienestar.

En lo que respecta a la presunta comunicación de Isabel con su familia de Asturias, Israel López ha destacado que la cuidadora declaró que, aunque Isabel quisiera establecer contacto telefónico con ellos, no podía hacerlo debido a la sordera que padecía.