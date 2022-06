Detinguda una jove de 20 anys per simular el seu segrest per a cridar l'atenció d'un amic

En concret, l'amic va rebre diversos missatges en el mòbil en què li explicava que havia sigut segrestada i que la seua vida corria perill. En un d'ells li demanava al jove que s'acostara a un hotel per a negociar amb els segrestadors. No obstant açò, l'amic li'l va comunicar a una patrulla de la capital.

Finalment, els agents van determinar que l'arrestada només volia cridar l'atenció del jove al qual havia enviat els missatges. La detinguda ha sigut posada a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Guàrdia, segons un comunicat de la Policia.

Els fets van ocórrer quan un jove que caminava per la zona del moll de ponent de la ciutat d'Alacant va requerir una patrulla de la Policia Nacional que circulava per eixe carrer. El xic, molt nerviós, va comunicar que una amiga seua li havia escrit diversos missatges a través d'una coneguda xarxa social, en els quals li explicava que dos persones armades amb ganivets li l'havien portat per força.

La jove relatava que amb aquests xics ja havia tingut problemes anteriorment a conseqüència d'una denúncia, per la qual cosa la versió de la detinguda semblava veraç. En un dels missatges, la jove li va demanar al seu amic que es desplaçarà fins a un hotel ja que els supòsits segrestadors volien veure'l, si bé ell va preferir avisar la Policia.

Mentrestant, per part de la Policia Nacional, es va activar un dispositiu especial de cerca de la persona que deia estar segrestada, i que seguia relatant que la seua vida corria perill i que tenia molta por.

Una vegada que es va comprovar que la persona que remetia els missatges era qui deia ser, ella va seguir explicant que havia sigut traslladada a un domicili d'un barri d'Alacant i que allí, després de despertar-se, estava tancada en un habitació on havia aconseguit recuperar el mòbil amb el qual estava demanant ajuda.

"Quasi la totalitat de les dotacions policials disponibles a la ciutat", subratlla aquest cos de seguretat, es van dirigir cap a eixe barri, des d'on la presumpta retinguda deia que podia arribar a fer-los senyals des d'una finestra sense que els captors s'adonaren.

"TRANQUIL·LAMENT A LA SEUA HABITACIÓ"

D'altra banda, diferents agents de la Brigada de Seguretat Ciutadana de la Comissaria Provincial d'Alacant van aconseguir localitzar el domicili habitual de la presumpta segrestada i es van personar. Va resultar que la jove es trabava tranquil·lament a la seua habitació. Després de ser localitzada, va manifestar als agents que ja l'havien soltat i que ella mateixa s'havia desplaçat fins a la seua llar

En eixe moment, els policies van detindre la dona acusada d'un delicte de desordres públics, per simular una situació de perill que va provocar la mobilització dels servicis policials.