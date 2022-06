La Guàrdia Civil rescata una persona que s'havia perdut en una zona de barrancs a Millars

Els fets van succeir la setmana passada, quan els agents van iniciar la cerca en rebre avís de la central per denúncia interposada per part del pare del desaparegut.

L'operatiu es va desplegar per una zona aïllada de la localitat de Millars, prop de la cova Someño, on els agents, després d'una exhaustiva cerca, van albirar una figura que coincidia amb la descripció que el denunciant havia proporcionat.

En entrevistar-se amb la persona, aquesta va manifestar que s'havia perdut, refugiant-se davall d'un arbre per les altes temperatures a la zona i que, encara que no presentava cap lesió, es trobava exhausta.

La ràpida intervenció dels agents de la Guàrdia Civil de València va ser "vital, ja que el lloc on es trobava l'auxiliat és una zona de barrancs", destaca la Benemérita en un comunicat.

La Guàrdia Civil aconsella per a evitar aquest tipus de situacions equipar-se correctament: roba i calçat, protecció contra les temperatures, tant altes com a baixes, farmaciola, telèfon mòbil amb la bateria carregada i una altra de recanvi, mapa, brúixola i GPS. Així mateix, recomana la instal·lació en el terminal mòbil de l'aplicació Alertcops per a una millor localització en cas d'emergència.