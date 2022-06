Aimplas desarrolla mediante in vitro una solución para obtener envases alimentarios "más seguros"

La demanda de alimentos con formato convenience, esto es, aquellos platos ya envasados cuya sencilla preparación y su consumo pueden hacerse en la mayoría de los casos en el propio envase para ahorrarnos tiempo, continúa al alza, debido al ritmo de vida actual que ha cambiado nuestros estilos de vida. En este contexto, el envase tiene un papel crucial para garantizar la seguridad alimentaria y evitar la degradación o contaminación del alimento.

Para "proteger la salud del consumidor", Aimplas está desarrollando con el proyecto Invitro nias una solución innovadora basada en bioensayos in vitro para obtener envases alimentarios más seguros mediante el control de las NIAS (Non-Intentionally Added Substances), aquellas sustancias que no se han añadido por razones técnicas al envase durante su fabricación y que podrían migrar hacia el alimento, ya sea por los cambios de composición durante el proceso productivo o en su manejo por parte del consumidor.

En concreto, la novedad de este proyecto -financiado por el Instituto Valenciano de la Competitividad Empresarial (Ivace)- radica en que establece una metodología alternativa que optimiza y simplifica la evaluación de riesgos de las NIAS, ya que no se centra únicamente en identificar las sustancias detectadas mediante análisis químico, sino que combina las técnicas analíticas descriptivas con los análisis de actividad biológica, destaca la entidad en un comunicado.

En palabras de la investigadora del Laboratorio Food Contact & Packaging de Aimplas, Raquel Requena Peris, "el uso de ensayos in vitro basados en cultivos celulares, también conocidos como bioensayos in vitro, es una herramienta muy útil a la hora de evaluar propiedades toxicológicas como la citotoxicidad, la genotoxicidad y la posible disrupción de la actividad endocrina, puesto que son ensayos más rápidos, menos costosos y, además, reducen la necesidad de experimentación animal respecto a los ensayos in vivo".

Esta investigación permitirá a las empresas mejorar su competitividad y fabricar productos seguros que cumplan con la legislación de plásticos en contacto con alimentos. En este sentido, la colaboración en el proyecto de empresas productoras de envases y materiales de envases, como son ITC Packaging, Agua Mineral San Benedetto, Inplast Manufacturas y Fina Flexible Packaging & Innovation, es fundamental para la puesta a punto del método y la interpretación de los resultados.

FARMACIA Y COSMÉTICA

Asimismo, aunque inicialmente los desarrollos se enfoquen a los materiales que están en contacto con alimentos, también podrían aplicarse a otros sectores relacionados, como pueden ser el de la salud y el farmacéutico o el cosmético, cuyos requerimientos respectivos a los envases son similares a los establecidos por la legislación de materiales destinados a contacto alimentario.

Este proyecto cuenta con la financiación de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball de la Generalitat Valenciana a través de ayudas del Ivace con la cofinanciación de los fondos Feder de la UE, dentro del Programa Operativo Feder de la Comunitat Valenciana 2021-2027. Estas ayudas están dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas para el ejercicio 2021.