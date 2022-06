Isabel Forner se estrena como colaboradora de 'Zapeando' y cuenta cómo intentó engañar a Roberto Leal en 'Pasapalabra'

Este miércoles, Zapeando estrenó una nueva colaboradora: Isabel Forner. La periodista deportiva estuvo en la mesa central desde el inicio, algo de lo que se dieron cuenta los espectadores nada más comenzar el programa.

En esos instantes, Dani Mateo presentaba a los colaboradores uno por uno: Miki Nadal, Valeria Ros, Quique Peinado y, por último, Isabel Forner.

"Me he sentado aquí y no me levanta nadie", bromeó la periodista. Dani Mateo recordó, además, que Isabel ha estado en Pasapalabra: "Aquí ha habido llamada de alguien importante... yo ya lo que temo es por mi silla". Por su parte, Miki Nadal le dio un consejo y le pidió que no gritara mucho, porque es la "hora de la siesta".

Después, ella misma contó parte de su experiencia en el concurso de Antena 3. "Desde el primer momento lo dio todo para ayudar a su equipo, solo hace falta ver el repaso que le dio a Tania Llasera en la prueba de adivinar la canción que suena", introdujo Nadal, al hablar de su participación en Pasapalabra.

Entonces, la periodista reconoció que se metió tanto en ese papel que incluso llegó a inventarse una canción con tal de ganar. "Pensé que, si le ponía tono, igual Roberto Leal no se la sabía y la da como correcta", confesó, al tiempo que recordó las caras "raras" que ponía cada vez que pensaba que se sabía una canción.